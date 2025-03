Samsung Galaxy Tab S10 FE e FE+, trapelata online la scheda tecnica e i prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

I nuovi Samsung Galaxy Tab S10 FE e Samsung Galaxy Tab S10 FE+ stanno per arrivare e, dopo moltissime indiscrezioni al riguardo, spuntano sul web quelle che dovrebbero essere le schede tecniche di questi due tablet, condivise dal noto leaker Arsène Lupin, considerato solitamente una fonte attendibile. Nel post pubblicato su X (l’ormai ex Twitter), vengono mostrate tutte le informazioni su questi nuovi device e i prezzi per il mercato europeo.

Samsung Galaxy Tab S10 FE – Samsung Exynos 1580 – Versione 12/128 GB

Samsung Galaxy Tab S10 FE e FE+: scheda tecnica

La prima differenza tra il Samsung Galaxy Tab S10 FE e il Samsung Galaxy Tab S10 FE+ sta nelle dimensioni del display, in entrambi i casi si tratta di un pannello LCD con risoluzione WUXGA (2.304×1.440 pixel), refresh rate a 90 Hz e luminosità di picco di 800 nit. Il modello FE ha uno schermo da 10,9 pollici mentre per l’FE+ si sale fino a 13,1 pollici. Tutti e due i dispositivi sono anche compatibili con la S Pen di Samsung che, stando ad alcune passate indiscrezioni, dovrebbe essere compresa nella confezione, come come accaduto coi precedenti Samsung Galaxy Tab S9 FE (in foto).

​Ad alimentare i due device c’è lo stesso processore Samsung Exynos 1580 a cui si affiancano 8/12 GB di RAM e fino a 256 GB di memora interna, espandibile tramite scheda microSD. Grazie a questo chip gli utenti dovrebbero essere in grado di accedere alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Galaxy AI ma dovrebbe trattarsi di una selezione di strumenti limitata. Nel post si fa riferimento solo a Cerchia e cerca ma non dovrebbero mancare nemmeno le opzioni per l’editing fotografico.

Le fotocamere in dotazione comprendono un sensore principale da 13 MP e un sensore frontale da 12 MP che stando alle prime foto trapelate in rete dovrebbe essere posizionato su uno dei lati più lunghi del tablet.

Speculari anche le connessioni a disposizione degli utenti abbiamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’USB-C e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Il comparto audio comprende una coppia di speaker certificati Dolby Atmos.

La seconda e ultima differenza tra i due dispositivi sta nella batteria con il modello FE che ne ha una 8.000 mAh mentre sull’FE+ si sale fino a 10.900 mAh entrambi con ricarica cablata da 45 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente personalizzata One UI 7 e almeno sei anni di aggiornamenti e patch di sicurezza.

Infine, tutti e due i tablet hanno la certificazione IP68, che ne attesta la capacità di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy Tab S10 FE e FE+: disponibilità e prezzi

Poche ore dopo l’uscita dell’indiscrezione sui Samsung Galaxy Tab S10 FE e FE+ su Amazon hanno fatto la loro comparsa tutti i vari modelli anche se la scheda tecnica è stata riportata in modo parziale. Qui è possibile leggere come data d’uscita il 2 aprile 2025, informazione al momento non confermata e non si esclude che i prodotti siano stati caricati sull’e-commerce per errore.

Non mancano, naturalmente i prezzi di listino per l’Europa, come anticipato anche dal post di Arsène Lupin:

Samsung Galaxy Tab S10 FE (WiFi) – 8/128 GB – 579 euro

Samsung Galaxy Tab S10 FE (WiFi) – 12/256 GB – 679 euro

Samsung Galaxy Tab S10 FE (WiFi + 5G) – 8/128 GB – 679 euro

Samsung Galaxy Tab S10 FE (WiFi + 5G) – 12/256 GB – 779 euro

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (WiFi) – 8/128 GB – 749 euro

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (WiFi) – 12/256 GB – 849 euro

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (WiFi + 5G) – 8/128 GB – 849 euro

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (WiFi + 5G) – 12/256 GB – 949 euro

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ – Samsung Exynos 1580 – Versione 12/256 GB