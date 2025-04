Samsung Galaxy Tab S10 FE e S10 FE+ ufficiali: schede tecniche e prezzi

Fonte foto: Samsung

Samsung ha aggiornato la sua gamma di tablet con la presentazione dei Samsung Galaxy Tab S10 FE e Tab S10 FE+, due nuovi device che vanno ad occupare la fascia media del mercato. I modelli sono disponibili da subito e arrivano in bundle con la S-Pen, accessorio centrale per massimizzare l’esperienza d’uso di questi prodotti. I nuovi tablet sono già acquistabili su Amazon con Galaxy A16 in regalo (per acquisti effettuati entro il 4 maggio 2025).

Samsung Galaxy Tab S10 FE: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S10 FE è dotato di un display IPS LCD da 10,9 pollici con risoluzione di 2.340×1.440 pixel e refresh rate di 90 Hz. Il display ha un rapporto tra le dimensioni di 16:10. A gestire il funzionamento del modello c’è il SoC Exynos 1580, lo stesso che troviamo sullo smartphone Galaxy A56.

Ci sono, inoltre, 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage mentre la batteria ha una capacità di 8.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W. Il tablet ha una fotocamera posteriore da 13 Megapixel e una fotocamera anteriore da 12 Megapixel. Non manca la certificazione IP68 e un sensore di impronte digitali laterale. Il sistema operativo è Android 15 con One UI e varie funzioni Galaxy AI oltre al Cerchia e Cerca di Google.

Ecco i prezzi per il mercato italiano:

Samsung Galaxy Tab S10 FE (WiFi) – 8/128 GB: 579 euro

Samsung Galaxy Tab S10 FE (5G) – 8/128 GB: 679 euro

Samsung Galaxy Tab S10 FE (WiFi) – 12/256 GB: 679 euro

Il tablet è già disponibile su Amazon con S-Pen inclusa e Galaxy A16 in regalo.

Samsung Galaxy Tab S10 FE+: caratteristiche e prezzo

Il Samsung Galaxy Tab S10 FE+ riprende buona parte della scheda tecnica del modello più compatto ma propone un display IPS LCD da 13,1 pollici con risoluzione di 1.800 x 2.880 pixel e refresh rate di 90 Hz (il rapporto tra le dimensioni è sempre 16:10). Sotto la scocca c’è sempre l’Exynos 1580 che viene supportato da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. La batteria cresce fino a 10.900 mAh con ricarica rapida da 45 W. Le altre specifiche non cambiano e c’è sempre Android 15 con interfaccia utente One UI come sistema operativo.

I prezzi sono i seguenti:

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (WiFi) – 8/128 GB: 749 euro

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (5G) – 8/128 GB: 849 euro

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (WiFi) – 12/256 GB: 849 euro

Anche questo device è già acquistabile su Amazon con S-Pen inclusa e Galaxy A16 in regalo.

