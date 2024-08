Fonte foto: Samsung

Samsung prepara un nuovo aggiornamento per la sua gamma di tablet, a distanza di più di un anno dal debutto dei Galaxy Tab S9 (in foto), seguiti qualche mese dopo dalle varianti FE. La casa coreana ha in programma il lancio dei nuovi Samsung Galaxy Tab S10.

Secondo i rumor, in arrivo ci sono solo due varianti, il Galaxy Tab S10+ e il Galaxy Tab S10 Ultra. Per il momento, non sarebbe previsto l’arrivo della variante base.

Ad anticipare i piani di Samsung sono i dati di certificazione di SafetyKorea, riportati da MySmartPrice, che ha confermato l’arrivo del nuovo Samsung Galaxy Tab S10+ (nelle due varianti SM-X820, con connettività solo Wi-Fi, e SM-X826N, con connettività Wi-Fi e 5G). Non ci sono ancora certificazioni per la versione Ultra. I rumor, però, sono chiari. Samsung dovrebbe lanciare i due tablet a breve sul mercato globale.

Samsung Galaxy Tab S10+: come sarà

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S10+ è già stato protagonista di varie indiscrezioni nel corso delle ultime settimane. Secondo le informazioni trapelate online, il tablet includerà il SoC MediaTek Dimensity 9300+ (i Tab S9, invece, utilizzano il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2) affiancato da 12 GB di memoria RAM e da vari tagli di storage (a partire da 256 GB).

Il modello dovrebbe, inoltre, avere un display Dynamic AMOLED da 12,4 pollici con refresh rate di 120 Hz. Ci sono ancora diversi aspetti della scheda tecnica da chiarire, come la capacità della batteria (che potrebbe essere da 10.090 mAh, come sul Galaxy Tab S9+) e le fotocamere.

Il sistema operativo sarà Android 14 con One UI. Possibile (ma molto dipenderà da quale sarà la data di uscita) l’uscita direttamente con One UI 7/Android 15.

Il tablet, in ogni caso, dovrebbe avere un supporto software da top di gamma, con 7 anni di aggiornamenti, come per i Galaxy S24 e i nuovi Galaxy Z. Ci sarà, probabilmente, anche la certificazione IP68. In confezione, inoltre, dovrebbe essere inclusa la S-Pen.

Tutte le indiscrezioni riportate per il Samsung Galaxy Tab S10+ dovrebbero valere anche per il Galaxy Tab S10 Ultra che, però, avrà un display più grande, con una diagonale da 14,6 pollici.

Anche la capacità della batteria sarà maggiore (11.200 mAh come il Galaxy Tab S9 Ultra, probabilmente). La versione Ultra, inoltre, potrebbe essere realizzata anche in una variante top con 16 GB di RAM e 1 TB di storage che non dovrebbe arrivare per il Galaxy Tab S10+ (che potrebbe fermarsi a 12/512 GB).

Samsung Galaxy Tab S10+: quando arriva

La produzione del nuovo Samsung Galaxy Tab S10+ e della versione Ultra (nonostante manchi ancora la certificazione) partirà nelle prossime settimane. Il debutto ufficiale dovrebbe, invece, avvenire tra ottobre e novembre, nel corso di un evento Unpacked in cui potrebbe debuttare anche il nuovo Galaxy S24 FE.