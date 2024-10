Quali telefoni Android hanno Cerchia e Cerca

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Cerchia e cerca è la funzione di Android basata sull’intelligenza artificiale per cerchiare un oggetto sul display e avviare la ricerca sul web. I device compatibili

Sin dalla sua presentazione ufficiale con Galaxy AI, la funzione Circle to Search (Cerchia e cerca, in italiano) ha conquistato gli utenti di tutto il mondo che hanno adesso un modo più smart di cercare le cose col proprio smartphone.

Tuttavia, sin dall’arrivo sul mercato questa funzionalità è rimasta esclusiva di pochi dispositivi, i top di gamma di Samsung, prima, e i Google Pixel, poi. Adesso, però, le cose stanno per cambiare e il numero di device compatibili con Cerchia e cerca sta aumentando, con Google che sta portando questa caratteristica anche a bordo di alcuni insospettabili device di fascia media.

Cos’è Cerchia e cerca e come funziona

In estrema sintesi, Circle to Search è una funzionalità aggiuntiva di Google Lens che consente all’utente di cerchiare un qualsiasi elemento dello schermo e avviare la ricerca tramite Google Search. Un sistema veloce ed efficace per chiedere informazioni a Google e ottenerle senza il bisogno di scrivere la classica richiesta sul motore di ricerca.

Ora, a diversi mesi dal lancio, Google ha migliorato Cerchia e cerca, aggiungendo altre funzionalità esclusive che vanno a potenziare ulteriormente questo strumento. Tra le novità più interessanti c’è, ad esempio, la traduzione di un elemento cerchiato, che si avvale di Google Translate ma non finisce qui.

Le potenzialità di questa caratteristica sono davvero infinite e possono aiutare l’utente in diverse situazioni, dall’appena citata traduzione e fino ad arrivare allo shopping tramite, appunto, la ricerca per immagini di una qualsiasi cosa che si vuole comprare.

Quali smartphone possono utilizzare Cerchia e cerca

Come già anticipato la funzionalità è stata presentata ufficialmente con Galaxy AI, la suite di strumenti basati sull’intelligenza artificiale di Samsung, mostrata per la prima volta alla presentazione dei Samsung Galaxy S24, i primi smartphone compatibili con questa caratteristica.

Subito dopo è arrivata sui Google Pixel 8 e da quel momento ha raggiunto un numero sempre maggiore di dispositivi, dai successivi Google Pixel 9 ai foldable di Samsung. Ecco la lista completa dei dispositivi compatibili: