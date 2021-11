Samsung: due nuovi smartphone Galaxy 5G economici

5G per tutti. Sembra essere questo l’impegno assunto da Samsung negli ultimi tempi, decidendo di rafforzare di continuo la presenza di smartphone 5G all’interno della sua gamma. Sulla fascia alta si tratta ovviamente di una caratteristica imprescindibile, ben altri sforzi richiede invece inserirla sulle fasce più basse.

Samsung ha in programma il lancio di due nuovi Galaxy economici con connettività 5G. Se oggi si dovesse tracciare il profilo di Galaxy A13 e Galaxy A33, infatti, entrambi supporterebbero le reti 5G. Naturalmente sulle indiscrezioni non si può fare troppo affidamento, ma i segnali dati da Samsung negli ultimi tempi suggeriscono che non si tratti di un’ipotesi tanto improbabile. I due nuovi Galaxy economici dovrebbero arrivare nella prima parte del 2022, ma già adesso la “macchina" delle indiscrezioni si è attivata per fornire agli appassionati di tecnologia il maggior numero di informazioni possibile. Scopriamo le ultime su Samsung Galaxy A13 e Galaxy A33.

Samsung Galaxy A13

Lanciato a gennaio in Italia a 229 euro di listino, l’attuale Galaxy A12 è uno degli smartphone più economici di Samsung e pure il meno costoso della gamma Galaxy A. Sarebbe un “colpaccio" se il successore Galaxy A13, già da tempo d’attualità per le indiscrezioni, avesse, tra le altre novità, anche la connettività 5G.

Qualche indicazione sulla sua presenza è già arrivata, e trova conferme anche dalla logica: Samsung ha investito parecchio sul tema negli ultimi tempi, per cui l’eventuale compatibilità con le reti 5G di Galaxy A13 sarebbe una “sorpresa non sorprendente". Gioverebbe allo smartphone e a chi intenderà acquistarlo, al mercato perché stimolerebbe la concorrenza, e a Samsung stessa, che avrebbe a listino una flotta di smartphone 5G – quindi pronti al futuro – ancor più ampia che adesso.

Tra le informazioni circolate finora sul conto di Galaxy A13, le più stuzzicanti sono quelle che riguardano le fotocamere. Rispetto al predecessore, il sensore principale dovrebbe essere tutto nuovo: prodotto da Camsys e Namoo, sarebbe da 50 megapixel piuttosto che i 48 MP attuali. Sulle prime può sembrare una novità di poco conto, e dal punto di vista della risoluzione è senz’altro così.

Ma la risoluzione, da sola, non fa la qualità fotografica, e il mercato è pieno di esempi che evidenziano come una risoluzione più elevata non implichi necessariamente una qualità delle immagini superiore. Insomma, il nuovo sensore atteso su Galaxy A13 potrebbe scattare foto migliori di quanto non suggeriscano i soli 2 megapixel in più.

Le restanti tre fotocamere sarebbero, secondo le indiscrezioni, un ultra grandangolare da 5 MP e due sensori “accessori" da 2 MP ciascuno, un macro e uno per la rilevazione della profondità di campo. Sulla parte frontale ci sarebbe invece un sensore da 8 megapixel per selfie e videochiamate.

Samsung Galaxy A33

Su Samsung Galaxy A33 l’unica cosa al momento certa è che si farà, e anche presto. Le indiscrezioni sul suo conto latitano, la prima è arrivata solo di recente e riguarda le colorazioni. Che saranno quattro, tre delle quali ben conosciute agli appassionati della linea Galaxy A dal momento che le si ritrovano un po’ su tutti i modelli: nera, bianca, azzurra e arancione.

Infine le voci raccontano che Samsung Galaxy A33 avrà la fotocamera frontale da 13 megapixel dell’attuale Galaxy A32.