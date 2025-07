Fonte foto: Samsung

Si è concluso il nuovo evento Galaxy Unpacked, appuntamento oramai tradizionale con cui Samsung svela le novità principali per la gamma Galaxy nel corso della seconda metà dell’anno. L’azienda ha dato tanto spazio ai nuovi prodotti, già disponibili in preordine.

Sono stati presentati tre nuovi pieghevoli: Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 e la novità assoluta Galaxy Z Flip 7 FE, primo modello con display pieghevole della linea FE. Al debutto anche i nuovi Galaxy Watch 8 e 8 Classic.

L’evento è stato anche l’occasione per parlare delle novità software che andranno ad arricchire l’ecosistema Samsung. I nuovi Galaxy Z, infatti, sono i primi modelli della gamma ad arrivare sul mercato con la One UI 8 basata su Android 16.

Come previsto, la nuova versione del software di Samsung arricchisce ulteriormente la suite Galaxy AI, con nuovi strumenti per migliorare il modo con cui gli utenti possono accedere all’intelligenza artificiale.

Sempre più AI per i Galaxy

La presentazione dei nuovi Galaxy Z è stata l’occasione per Samsung per mostrare le novità della suite Galaxy AI, sempre più ottimizzata per i grandi schermi, come quello del Galaxy Z Fold 7. Tra le novità c’è un miglioramento della funzione Drag & Drop per i contenuti generati dall’AI (immagini o testo) direttamente da Multi Window.

Migliora anche Cerchia e Cerca che, sempre sul Fold, permette all’utente di cerchiare un elemento del display e ottenere suggerimenti in una finestra fluttuante. Sul Flip, invece, migliora la FlexWindow che si arricchisce di nuovi strumenti per l’intelligenza artificiale, con anche la possibilità di accedere direttamente a Gemini Live.

Passi in avanti anche per funzioni come Now Bar, con le notifiche live che Google vuole integrare per tutti i dispositivi Android 16, e Now Brief, che ora offrirà aggiornamenti sempre più personalizzati.

L’AI anche su smartwatch

Il focus di Samsung sull’intelligenza artificiale diventa ancora più evidente andando ad analizzare le novità per la linea Galaxy Watch 8. La nuova gamma di smartwatch può contare su Wear OS 6 e sull’integrazione con Google Gemini, con la possibilità di utilizzare i comandi vocali naturali e gestire attività “hands-free“. L’assistente AI può svolgere varie attività e, ad esempio, è in grado di avviare in automatico una sessione di allenamento in Samsung Health, andando a “dialogare” con altre app di sistema in modo sempre più efficace. Si tratta di un nuovo passo in avanti per la collaborazione tra Google e Samsung che diventa, anno dopo anno, sempre più stretta. Wear OS 6 viene personalizzato dalla One UI 8 Watch, nuova versione dell’interfaccia realizzata da Samsung che ora propone nuove schede Multi-Info e anche una nuova Now Bar.