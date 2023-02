Samsung Exynos 1380 e 1330 ufficiali: i chip per smartphone medi 2023

Samsung non abbandona il mercato dei SoC (come qualcuno aveva ipotizzato) e si rilancia proponendo due nuovi chip destinati ai suoi (e magari anche di altri produttori) smartphone di fascia media e medio-bassa della famiglia Galaxy A, che verranno lanciati nei prossimi mesi. I due nuovi SoC sono specifico l’Exynos 1380 e l’Exynos 1330, entrambi prodotti dalla stessa Samsung nelle sue fabbriche con processo produttivo a 5 nm.

Si tratta di chip dall’architettura abbastanza tradizionale, nulla che faccia presagire grandi prestazioni in fase di test o di utilizzo reale intenso. Ma sono anche chip che Samsung si fa in casa, quindi senza dipendere da altri produttori (Qualcomm e MediaTek, in sostanza) e senza dividere con loro i bassissimi margini che si riescono a fare nel segmento medio e basso del mercato degli smartphone Android.

Samsung Exynos 1380, caratteristiche tecniche

Il SoC Samsung Exynos 1380 è un octa-core realizzato con processo produttivo a 5 nm, con 4 core Cortex-A78 a 2,4 GHz (ad alte prestazioni) e altrettanti 4 core Cortex-A55 a 2 GHz (ad alta efficienza).

Exynos 1380 è compatibile con memorie RAM LPDDR4x e LPDDR5 e memorie di archiviazione UFS 3.1. La GPU integrata è una Mali-G68 MP5, che raggiunge un clock di 950 MHz e può pilotare display in Full HD+ con frequenza di aggiornamento massima di 144 Hz.

Per quanto riguarda l’imaging il processore è in grado di gestire sensori della fotocamera fino a 200 MP di risoluzione. Integra anche una NPU (Neural Processing Unit) è in grado di eseguire 4,9 trilioni di operazioni al secondo. L’ISP (Image Signal Processor) consente anche la registrazione di video in 4K a 30 fps con stabilizzazione elettronica dell’immagine. Non manca la compatibilità con i formati video HDR e il riconoscimento degli oggetti in tempo reale.

Il SoC Exynos 1380 integra anche un modem 5G compatibile con e le reti mmWave e sub-6Ghz. In download è in grado di offrire una velocità pari a 3,67 Gbps mentre in upload arriva fino a 1,28 Gbps. Nel SoC è anche integrata l’elettronica per connettersi ai più diffusi sistemi satellitari (BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS), al WiFi 6, al Bluetooth 5.2 e all’NFC.

Questo processore verrà utilizzato negli smartphone Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G di prossima uscita.

Samsung Exynos 1330, caratteristiche tecniche

Il Samsung Exynos 1330 è il primo SoC entry-level del produttore coreano che viene proposto a 5 nanometri. Anche questo SoC è un octa-core, ma con architettura diversa: 2 core CPU Cortex-A78 con clock a 2,4 GHz, e 6 CPU Cortex-A55 che arrivano a un massimo di 2 GHz. Quindi meno prestazioni, ma anche meno consumi.

La GPU è invece una Mali-G68 MP2, che può gestire display Full HD+ con frequenza di aggiornamento massima di 120Hz. Rimane la compatibilità con RAM LPDDR4x e LPDDR5 e storage UFS 2.2 e UFS 3.1.

Per quanto riguarda le fotocamere, l’ISP integrato nell’Exynos 1330 ha una potenza sufficiente a gestire il flusso dati proveniente da fotocamere fino a 108 MP, può scattare immagini da 32 MP senza ritardo dell’otturatore e registrare video 4K a 30 fps usando i codec HEVC, H.264 e VP8.

Il modem integrato permette una velocità massima di 2,55 Gbps in download e 1,28 Gbps in upload. È ovviamente garantita la compatibilità con le reti 5G, ma solo sub-6Hz, non anche con quelle a onde millimetriche.

Per quanto riguarda le opzioni di connessione, a differenza dell’Exynos 1380, c’è il supporto WiFi 5 invece del WiFi 6, mentre sono le stesse tutte le altre (Bluetooth 5.2 e i vari sistemi satellitari). Questo SoC debutterà sul prossimo Samsung A14 5G.