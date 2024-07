Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Samsung è al lavoro su un nuovo chip di fascia media che andrà ad arricchire la gamma Exynos nel corso dei prossimi mesi, con un sostanziale upgrade in termini di prestazioni

Fonte foto: Samsung

Samsung continua lo sviluppo di nuovi chip per la sua gamma Exynos, con un’attenzione sempre maggiore alla fascia media. Per i suoi top di gamma, infatti, Samsung sembra ormai preferire Qualcomm, con lo Snapdragon 8 Gen 3 che viene utilizzato da Galaxy S24 Ultra oltre che dai nuovi pieghevoli Galaxy Z. I modelli di riferimento della gamma Galaxy A (oltre che i Galaxy S24 e S24 Plus) ricorrono a chip Exynos.

La prossima novità della gamma di chip di Samsung dovrebbe essere il nuovo Exynos 1580, erede dell’attuale Exynos 1480, realizzato con processo produttivo a 4 nm e utilizzato sul Galaxy A55. Secondo le prime informazioni, legate al risultato di un benchmark di un’unità di pre-produzione, il prossimo chip della casa coreana potrebbe garantire un sostanziale incremento prestazionale rispetto alla generazione precedente.

Samsung Exynos 1580: come sarà il nuovo chip

Secondo le informazioni riportate da Sammobile, il nuovo chip di fascia media di Samsung (nome in codice S5E8855) è stato avvistato su Geekbench 5, con un benchmark chiuso con un punteggio di 1.046 unti in Single Core e 3.678 punti in Multi-Core.

Si tratta di un livello di presta+zioni che, se confermato, permetterebbe al nuovo Exynos 1580 di risultare veloce quanto uno Snapdragon 888 (o un Exynos 2100), chip utilizzato da molti top di gamma del 2021.

Il passo in avanti generazionale potrebbe essere significativo. Attualmente, infatti, il Galaxy A55 con Exynos 1480 si ferma a 888 punti in Single-Core e 3.259 punti in Multi-Core su Geekbench 5 (secondo il test effettuato da GSMarena).

Il chip di Samsung dovrebbe utilizzare la GPU Xclipse 540, un upgrade rispetto alla 530 utilizzata da Exynos 1480 e basata sull’architettura RDNA3 di AMD, utilizzata anche dalla GPU del chip Exynos 2400, attuale top di gamma della famiglia di chip di Samsung.

Il nuovo Exynos 1580, inoltre, dovrebbe continuare a utilizzare il processo produttivo a 4 nm (di Samsung Foundry) e dovrebbe proporre una CPU octa-core con quattro core Cortex A720 e quattro core Cortex A520 (l’attuale Exynos 1480 ha quattro Cortex A78 e quattro Cortex A55). Il SoC, naturalmente, integrerà un modem 5G e supporterà Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e NFC.

Samsung Exynos 1580: quando arriva

Il nuovo chip di fascia media di Samsung arriverà sul mercato con la prossima generazione di smartphone di fascia media e, in particolare, con il futuro Galaxy A56, atteso sul mercato nel primo trimestre del 2025.

Seguendo quanto fatto con i chip di fascia media di precedente generazione, Samsung potrebbe utilizzare il suo Exynos 1580 anche per un tablet di fascia media. Anche in questo caso, però, il debutto non avverrà prima del prossimo anno.