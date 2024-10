Fonte foto: Samsung

Samsung sta preparando un importante aggiornamento per la sua gamma di smartphone di fascia media: in arrivo, infatti, c’è la nuova generazione di Galaxy A che comprenderà anche il nuovo Samsung Galaxy A26, un modello fondamentale per Samsung nella corsa alla leadership del mercato smartphone per unità vendute.

Il nuovo A26, che sostituirà il Galaxy A25 (in foto), è protagonista di nuove indiscrezioni con un benchmark che ha confermato un componente chiave dello smartphone, il chip. Si tratta di un ulteriore tassello che va ad accrescere le informazioni a nostra disposizione del nuovo smartphone che andrà ad ampliare l’offerta del costruttore coreano per la fascia media.

Samsung Galaxy A26: come sarà

Il nuovo Samsung Galaxy A26, sulla base di quanto anticipato da un benchmark su Geekbench, avrà il SoC Exynos 1280, un chip realizzato a 5 nm e in grado di supportare il 5G. Questo chip ha otto core, con due core Cortex A78 e sei core Cortex A55.

Rispetto alla versione standard, già utilizzata da Samsung su altri modelli della gamma Galaxy, il cluster composto da due core Cortex A78 viene potenziato con un clock che aumenta da 2,4 GHz a 2,6 GHz. Il chip integra anche la GPU Mali G68.

Il benchmark conferma la presenza di 6 GB di memoria RAM per il nuovo Galaxy A26 che, però, potrebbe arrivare sul mercato anche in una variante con 8 GB di RAM. Il sistema operativo sarà Android 15 con One UI.

Come per il nuovo Galaxy A16, svelato pochi giorni, anche il nuovo Galaxy A26 dovrebbe avere un supporto software di lungo livello, con ben 6 major update garantiti da Samsung che potrebbero diventare lo standard per tutta la gamma Galaxy.

Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, la scheda tecnica del Galaxy A26 non dovrebbe presentare sostanziali novità per quanto riguarda il comparto fotografico rispetto al Galaxy A25, con una fotocamera posteriore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel.

Ci sarà anche una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 25 W. Il display avrà un pannello AMOLED. Resta da capire, però, se Samsung utilizzerà un pannello Infinity-O (con foro per la fotocamera anteriore) oppure un pannello Infinity-U (con notch a goccia con fotocamera integrata).

Samsung Galaxy A26: quando arriva

Il nuovo Samsung Galaxy A26 è in fase di sviluppo e dovrebbe debuttare a breve, insieme ad altri modelli della gamma Galaxy, come i nuovi A36 e A56, che andranno a posizionarsi in una fascia di prezzo superiore. Il nuovo Galaxy A26 dovrebbe avere un listino in linea con A25 e, quindi, con un prezzo di partenza di 319 euro per la versione 6/128 GB e di 369 euro per la versione 8/256 GB.