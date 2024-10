Fonte foto: Samsung

Samsung ha svelato il nuovo Exynos 1580. Si tratta di un chip realizzato direttamente dalla casa coreana e destinato ai Galaxy di fascia media e, in particolare, al nuovo smartphone Galaxy A56 in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Rispetto al suo diretto predecessore, Exynos 1480, il nuovo chip introduce diverse novità, con una nuova architettura della CPU che dovrebbe tradursi in un sensibile miglioramento prestazionale.

Exynos 1580: caratteristiche

Exynos 1580 è realizzato con processo produttivo a 4 nm EUV FinFET di Samsung, già utilizzato anche per Exynos 1480. A cambiare è, però, la CPU che abbandona la configurazione con quattro core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza.

La configurazione della CPU di Exynos 1580 prevede ora solo core ARMv9, con un core Prime (Cortex-A720 da 2,9 GHz) a cui si affiancano altri tre core Cortex-A720 da 2,6 GHz e quattro core Cortex A5520 da 1,95 GHz.

Ricordiamo, invece, che Exynos 1480 utilizza core ARMv8, con una CPU costituita da quattro core Cortex A78 e quattro core Cortex A55, con frequenza massima rispettivamente di 2,75 GHz e 2 GHz.

Samsung non ha fornito informazioni sulle prestazioni della CPU del suo nuovo SoC. In un benchmark non ufficiale di alcune settimane fa, però, Exynos 1580 ha raggiunto un punteggio di 1.046 punti nel test single-core e 3.678 punti nel test multi-core, ponendosi al livello di Exynos 2100, top di gamma della linea Exynos del 2021 (utilizzato dai Galaxy S21).

Cambia anche la GPU, con la nuova Xclipse 540 che sostituisce la Xclipse 530. La GPU ha due Work Group Processor (Exynos 1480 si ferma a uno mentre il top di gamma Exynos ne ha sei). A parità di consumi, c’è un miglioramento del 20% delle prestazioni.

Il nuovo chip di Samsung è dotato di una NPU da 14,7 TOPS (Trillions of Operations Per Second). La casa coreana non ha mai fornito il valore di TOPS della NPU di Exynos 1480 mentre Exynos 1380, chip svelato nel 2022 per la stessa fascia di prezzo del nuovo Exynos 1580, si fermava a 4,9 TOPS.

Tra le caratteristiche di Exynos 1580 c’è il supporto alle memorie RAM LPDDR5 oltre che alle memorie di storage UFS 3.1. Il chip ha un modem 5G e permette di utilizzare il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.4.

Gli smartphone che utilizzeranno il nuovo chip di Samsung potranno adottare display Full HD+, con refresh rate fino a 144 Hz, e fotocamere fino a 200 Megapixel, con possibilità anche di registrare video in 4K a 60 fps.

Exynos 1580: quando arriva

Il nuovo Exynos 1580 dovrebbe debuttare sul mercato ad inizio 2025, con il lancio del Galaxy A56, nuovo mid-range che andrà ad ampliare la gamma Samsung. La casa coreana potrebbe utilizzare questo chip anche per altri dispositivi, come un nuovo tablet di fascia media in grado di rimpiazzare i Galaxy Tab S9 FE, dotati di Exynos 1380.