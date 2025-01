Fonte foto: Samsung

Samsung ha appena annunciato i nuovi Galaxy S25 ma già è al lavoro per aggiornare la sua offerta di smartphone per la fascia media. In rampa di lancio, infatti, ci sono i nuovi Galaxy A56 e Galaxy A36 che andranno a sostituire gli attuali A55 e A35 (in foto). Le informazioni sui nuovi mid-range sono poche ma sono sufficienti per poter delineare un quadro abbastanza chiaro sui due nuovi smartphone.

Samsung Galaxy A56 e A36: come saranno

I nuovi Samsung Galaxy A56 e A36, come anticipato da alcuni render, avranno un design rinnovato per la parte posteriore, con i sensori delle fotocamere che, pur continuando ad avere una disposizione “a semaforo“, saranno racchiusi in un unico modulo. Nella parte anteriore è confermato il display con il foro per la fotocamera anteriore.

Dal punto di vista tecnico, le informazioni emerse fino ad oggi anticipano la presenza del nuovo SoC Exynos 1580, realizzato con processo produttivo a 4 nm di terza generazione direttamente da Samsung. Il chip sarà utilizzato dal Galaxy A56 e sarà supportato da 8/12 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage UFS 3.2.

La scheda tecnica del Galaxy A56 comprenderà anche una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 45 W, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e sensore per le macro da 5 Megapixel. Il display sarà AMOLED, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz (la diagonale dovrebbe essere sempre pari a circa 6,6 pollici).

Per il momento, le informazioni sul Galaxy A36, invece, sono molto scarse. Lo smartphone dovrebbe avere 6 GB di memoria RAM (ma potrebbe esserci una variante da 8 GB) e potrebbe adottare il SoC Exynos 1480, lo stesso utilizzato dal Galaxy A55 lanciato lo scorso anno da Samsung, anche se un benchmark ha anticipato la presenza di un chip Qualcomm con GPU Adreno 610.

Entrambi gli smartphone arriveranno sul mercato con il sistema operativo Android 15, personalizzato dalla One UI 7 e arricchito da alcune funzioni AI. Il supporto software dovrebbe essere di lunga durata con 6 major update garantiti (come avviene per l’entry level Galaxy A16) e solo in meno rispetto ai nuovi Galaxy S25.

Samsung Galaxy A56 e A36: quando arrivano

I nuovi Samsung Galaxy A56 e A36 saranno disponibili nel corso delle prossime settimane. Il lancio dovrebbe avvenire tra marzo e aprile 2025. Al momento, però, non ci sono informazioni precise. I prezzi saranno, molto probabilmente, in linea con quelli di A55 e A35 lanciati lo scorso anno. Di conseguenza, il Galaxy A56 dovrebbe partire da 499 euro mentre il Galaxy A36 da 399 euro. Come sempre, però, lo street price, già nelle prime settimane successive al lancio, sarà nettamente inferiore.