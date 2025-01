Samsung Galaxy A56, A36 e A26 sempre più vicini: cosa sappiamo

Fonte foto: Samsung

Dopo le recenti indiscrezioni sulle specifiche, ora non ci sono più dubbi. Samsung sta per lanciare la nuova generazione di mid-range. Sono in arrivo, infatti, i nuovi Galaxy A56, A36 e A26 che andranno ad afficarsi ai top di gamma Galaxy S25, appena annunciati, e all’entry level Galaxy A16, presentato sul finire dello scorso anno, per sostituire i diretti predecessori, come Galaxy A55 (in foto).

Samsung Galaxy A56, A36 e A26: come saranno

A confermare l’arrivo dei nuovi Samsung Galaxy A56, A36 e A26 è il database di certificazione TUV Rheinland che ha confermato l’esistenza di diverse varianti degli smartphone di fascia media di Samsung.

Galaxy A56 : SM-A566B/DS, SM-A566B, SM-A566E/DS e SM-A566E

: SM-A566B/DS, SM-A566B, SM-A566E/DS e SM-A566E Galaxy A36 : SM-A366B, SM-A336B/DS, SM-A366E, SM-A366E/DS, SM-A366U, SM-A366U1, SM-A366W, SM-S366V e SM-A3660

: SM-A366B, SM-A336B/DS, SM-A366E, SM-A366E/DS, SM-A366U, SM-A366U1, SM-A366W, SM-S366V e SM-A3660 Galaxy A26:SM-A266B/DS, SM-A266B, SM-A266M/DS e SM-A266M

La presenza di più varianti è legata al fatto che i tre mid-range saranno proposti sia in versione Single SIM (ma solo in alcuni mercati) che Dual SIM e con diverse combinazioni di RAM e storage (da un minimo di 6 GB di RAM e 128 GB di storage a un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di storage).

I dati di certificazione TUV Rheinland confermano anche un dettaglio importante della scheda tecnica: i nuovi A36 e A56 avranno la ricarica rapida da 45 W mentre per A26 continuerà ad esserci la ricarica da 25 W. Non ci sarà, per nessuno dei tre gli smartphone, la ricarica wireless.

In attesa di maggiori dettagli sulla scheda tecnica, le indiscrezioni delle ultime settimane hanno già anticipato il modello di SoC che Samsung utilizzerà per i suoi nuovi mid-range, tutti in arrivo sul mercato con supporto alla connettività 5G e con Android 15 e One UI 7. Il supporto software dovrebbe durare, come per A16, per 6 anni, con aggiornamenti fino ad Android 21.

Questi dovrebbero essere i chip scelti da Samsung:

Per tutti e tre gli smartphone ci sarà un display AMOLED (con diagonale di circa 6,6 pollici) ma il Galaxy A26 continuerà a proporre il notch a goccia, a differenza degli altri due modelli che avranno il foro per la fotocamera anteriore, come i loro precedessori.

Samsung Galaxy A56, A36 e A26: quando arrivano

Secondo le ultime informazioni disponibili, i nuovi Samsung Galaxy A56, A36 e A26 saranno svelati ufficialmente nel corso del mese di marzo 2025, con vendite che partiranno nelle settimane successive la presentazione. I tre smartphone saranno commercializzati anche in Italia.