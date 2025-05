Samsung Galaxy S25 Edge: il top di gamma super sottile è ufficiale

Fonte foto: Samsung

Samsung completa la famiglia di smartphone S25 con la presentazione del nuovo Samsung Galaxy S25 Edge, quarta variante della gamma che era stata anticipata con un prototipo nei mesi scorsi. Il modello ha un display con dimensioni simili a quelle del Galaxy S25 Plus ma si caratterizza per uno spessore ridotto, anticipando una soluzione che sarà ripresa anche da Apple con il prossimo iPhone 17 Air.

Il nuovo Samsung Galayx S25 Edge arriva anche in Italia: lo smartphone è già acquistabile su Amazon, con una promo lancio che permette agli utenti di poter puntare sulla variante da 512 GB con un prezzo ridotto a 1.234 euro (con 185 euro di sconto rispetto al listino). Le consegne prenderanno il via a partire dal prossimo 27 maggio.

Le caratteristiche del Samsung Galaxy S25 Edge

L’elemento centrale della scheda tecnica del Samsung Galaxy S25 Edge è lo spessore. Lo smartphone misura 158,2 x 75,6 mm (con dimensioni in linea con quelle del Galaxy S25 Plus) ma ha uno spessore di appena 5,8 mm (contro i 7,3 mm di S25 Plus). Anche il peso è contenuto: lo smartphone, infatti, ha un peso di appena 163 grammi.

La scheda tecnica comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite nella versione "for Galaxy" utilizzata anche dagli altri S25. C’è poi un display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate adattivo, da un minimo di 1 Hz a un massimo di 120 Hz.

Tra le specifiche troviamo 12 GB di memoria RAM e 256/512 GB di storage (senza possibilità di espansione tramite microSD) oltre a una batteria da 3.900 mAh (1.000 mAh in meno rispetto a S25 Plus) con supporto alla ricarica wireless mentre la ricarica cablata può arrivare fino a 25 W. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 200 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel, e una fotocamera anteriore da 12 Megapixel.

Il Samsung Galaxy S25 Edge è dotato del sistema operativo Android 15 con One UI e con la suite Galaxy AI. Lo smartphone riceverà 7 major update. C’è anche la certificazione IP68 oltre al supporto Dual SIM, anche con eSIM. Sotto il display è presente un sensore ultrasonico per la scansione delle impronte digitali. Lo smartphone include anche il chip NFC.

Samsung Galaxy S25 Edge: i prezzi e la promo lancio

Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge arriva sul mercato italiano in due configurazioni. Il modello base ha 256 GB e viene proposto con un prezzo di listino di 1.299 euro mentre la variante top può contare su 512 GB di storage e un prezzo di 1.419 euro.

Con la promo lancio in corso su Amazon, però, la versione da 512 GB è disponibile con un prezzo ridotto fino a 1.234 euro. Per sfruttare la promo basta premere sul banner riportato qui di sotto.

