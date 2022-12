Samsung Galaxy M23 5G: il prezzo su Amazon piacerà a tutti

La ricerca di uno smartphone di fascia media che abbia una buona scheda tecnica, materiali di qualità e un prezzo di listino basso può diventare una vera e propria caccia al tesoro, con molti trabocchetti. Per evitarli, quasi sempre, si sceglie un device di marca conosciuta, cosa che assicura anche una buona assistenza in caso di problemi, ma incide sul prezzo finale. Insomma: difficile avere capra e cavoli. La soluzione, oggi, è comprare un Samsung Galaxy M23 approfittando di un’ottima offerta su Amazon, che taglia il prezzo di questo medio Android e lo rende veramente per tutti.

Samsung Galaxy M23 5G – Qualcomm Snapdragon 750G 5G – Versione 4/128 GB – Light Blue

Samsung Galaxy M23 5G – Qualcomm Snapdragon 750G 5G – Versione 4/128 GB – Deep Green

Samsung Galaxy M23 5G – Qualcomm Snapdragon 750G 5G – Versione 4/128 GB – Orange Copper

Samsung Galaxy M23 5G: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Samsung Galaxy M53 5G è il Qualcomm Snapdragon 750G 5G abbinato, per l’offerta in corso su Amazon, a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB con scheda microSD.

Il display è di tipo LCD, misura 6,6 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, non scontata su questa fascia di telefoni. Il lettore per le impronte digitali, come per tutti i pannelli di questo tipo, è posto lateralmente.

La fotocamera principale collocata sul retro dello smartphone è da 50 MP ed è abbinata a un sensore da 8 MP ultra grandangolare e alla fotocamera macro da 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie e le videochiamate è da 8 MP.

Le connessioni disponibili includono l’NFC per i pagamenti contactless con il POS e la lettura dei chip delle card elettroniche, il WiFi 5, il Bluetooth 5.0 e il comodo jack da 3,5 mm per le cuffie con filo. La grande batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è da 25W.

Samsung Galaxy M23 5G: l’offerta Amazon

Il Samsung Galaxy M23 5G ha un prezzo di listino di 299,90 euro, ottimo per un Samsung e allineato con la scheda tecnica. Ma forse, per qualcuno, è già troppo e la buona notizia di oggi è che, grazie all’offerta in corso su Amazon, è possibile comprare Samsung Galaxy M23 5G scontato a 259,99 euro (-13%, -39,91 euro). Ulteriore buona notizia, l’offerta è valida su tutti e tre i colori disponibili: Light Blue (azzurro), Deep Green (verde bottiglia) e Orange Copper (arancione dorato).

