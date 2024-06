Samsung Galaxy S23 FE a prezzo stracciato su Amazon

Acquistare uno smartphone top di gamma, non è una cosa semplicissima e visti dei prezzi davvero troppo esagerati, sempre più utenti guardano verso la fascia intermedia, densa di ottime occasioni un po’ più alla portata di tutti.

E tra i telefoni più rappresentativi di questo segmento di mercato c’è sicuramente il Samsung Galaxy S23 FE, un device con una buona scheda tecnica che, al netto di qualche rinuncia, rende un po’ più accessibile l’acquisto di uno smartphone della serie S del colosso sudcoreano.

Del resto le Fan Edition di Samsung nascono proprio con questo scopo e tutti gli utenti che cercano un buon medio-gamma che si "ispira" ai device di fascia superiore non possono che apprezzare il tentativo.

Con le offerte su Amazon, poi, questo smartphone può essere acquistato a meno di 450 euro, un prezzo molto interessante che potrebbe fare la gioia di molti.

Samsung Galaxy S23 FE – Samsung Exynos 2200 – Versione 8/128 GB

Samsung Galaxy S23 FE ha un display AMOLED con Always-On che misura 6,4 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco a 1.450 nit. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore è un Samsung Exynos 2200 a cui si affiancano, in questa specifica offerta, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 12 MP, un teleobiettivo con zoom 3X da 8 MP. La fotocamera frontale è da 10 MP.

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 6, Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’USB-C 3.2 e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e NAVIC. Il dispositivo è compatibile anche con le eSIM.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh con ricarica cablata a 25 W e ricarica wireless a 15 W, che stando alle indicazioni del produttore permette di raggiungere il 50% di carica in circa 30 minuti. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria OneUI 6 e la garanzia da parte di Samsung di cinque anni di aggiornamenti.

Infine il device è certificato IP68, ed è quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy S23 FE presso rivenditori di terze parti è di 699 euro ma grazie alle offerte su Amazon, si può portare a casa questo smartphone a 438,98 euro (-37%, -260,02 euro) uno sconto davvero da non sottovalutare che permette agli utenti di acquistare un po’ più facilmente un ottimo device.

