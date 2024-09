Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Samsung ha presentato il nuovo Samsung Galaxy S24 FE, la Fan Edition del top di gamma dell’azienda sudcoreana che va ad affiancarsi agli altri modelli già arrivati sul mercato da gennaio. A un primo sguardo, si nota subito che questo device riprende molto dai fratelli maggiori, a partire dalle funzionalità di Galaxy AI che sfruttano l’intelligenza artificiale.

Cambia il processore, con Samsung che ha scelto una versione meno potente dell’Exynos 2400 coadiuvata da un solo taglio di memoria, una scelta che potrebbe fare un po’ storcere il naso alla fan base ma trattandosi di un modello "economico" qualche rinuncia è da mettere in conto. Non proprio contenuto il prezzo che superando anche il precedente Samsung Galaxy S23 FE si avvicina molto a quello delll’S24 base.

Samsung Galaxy S24 FE: scheda tecnica

Il nuovo Samsung Galaxy S24 FE ha un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino 120 Hz. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass Victus+.

Il processore è un Samsung Exynos 2400e, una versione depotenziata dell’Exynos 2400 visto sull’S24 standard, a cui si affiancano 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibile.

Nonostante un processore meno potente a quello visto sui Samsung Galaxy S24, anche questa Fan Edition può accedere alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di Galaxy AI: Cerchia e Cerca, Assistente foto, Assistente Web, Traduzioni Live e Interprete, già viste sugli altri modelli della serie S24.

Sul fronte delle fotocamere abbiamo un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3X da 8 MP e OIS. La fotocamera frontale è da 10 MP.

Utilizzando ol ProVisual Engine (il processore d’immagine sviluppato da Samsung) l’intelligenza artificiale interviene anche sul comparto fotografico, aiutando l’utente a sfruttare al meglio le fotocamere del dispositivo. Tra le funzioni ci sono:

Nightography , che migliora le foto in condizioni di scarsa illuminazione

, che migliora le foto in condizioni di scarsa illuminazione Zoom AI , per sfruttare le funzionalità AI per scattare foto di qualità anche quando si utilizza lo zoom digitale

, per sfruttare le funzionalità AI per scattare foto di qualità anche quando si utilizza lo zoom digitale Object-Aware Engine, che analizza le scene e ottimizza i colori in HDR

Per quanto riguarda le connessioni, c’è il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’USB-C e le varie tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 4.700 mAh con ricarica cablata da 25 W, ricarica wireless e inversa. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Samsung One UI 6.1 e 7 anni di aggiornamenti di sistema e di patch per la sicurezza.

Infine, il Samsung Galaxy S24 FE è certificato IP68, ed è quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy S24 FE: prezzo e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy S24 FE è già disponibile sul sito ufficiale di Samsung e su Amazon nelle colorazioni Blue, Graphite, Mint e Yellow. Il prezzo per l’unica versione disponibile è di 769 euro.

