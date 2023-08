Galaxy Tab A8, sconto mai visto prima: è un affare per tutti

Fonte foto: Samsung

Avere un tablet in casa è sempre utile: lo puoi utilizzare come schermo secondario, come dispositivo "da divano" per giocare, vedere film o serie TV oppure anche per lavorare mentre si è in viaggio. In base all’utilizzo che se ne fa, ci sono tantissimi modelli differenti, dai più performanti, come ad esempio l’iPad Pro o il Galaxy Tab S9, a quelli con una scheda tecnica un po’ più equilibrata. In questa seconda categoria rientra il Samsung Galaxy Tab A8, tablet versatile che oggi troviamo in offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 40%. Si tratta del minimo storico per questo dispositivo mobile e anche del miglior prezzo di tutto il web. Una promo da non farsi scappare per nessun motivo.

Il Galaxy Tab A8 è il classico tablet con cui puoi fare un po’ di tutto. Dal vedere film e serie TV seduti comodamente sul divano (ha uno schermo abbastanza ampio da 10,5") al modificare documenti di lavoro mentre sei in viaggio. È dotato anche di un potente processore octa-core in grado di supportare anche le app più pesanti, come ad esempio quelle per la produttività o i videogame. Un tablet che non ti delude in nessun caso e che assicura sempre le migliori prestazioni. A questo prezzo (poco più di 150€) è il miglior affare che possiate fare oggi.

Un tablet con cui puoi fare tutto e che dà il meglio di sé con i contenuti multimediali. Il Galaxy Tab A8 è il miglior compagno per vedere film, serie TV, seguire tutorial sui propri hobby oppure giocare alle proprie app preferite. Il merito è della scheda tecnica molto equilibrata e delle componenti scelte da Samsung. Vediamo nel dettaglio.

Il tablet è dotato di uno schermo abbastanza ampio da 10,5" con cornici molto sottili, il che lo rende anche abbastanza maneggevole. In questo modo puoi immergerti nei contenuti e non farti distrare dall’ambiente esterno. Sotto la scocca trova posto un processore octa-core abbastanza potente con a supporto 4GB di RAM e 64GB di spazio d’archiviazione che puoi ampliare utilizzando una scheda microSD fino a 1TB.

Come abbiamo detto, è principalmente un tablet con cui vedere contenuti e giocare. E per questo motivo Samsung ha optato per un audio dinamico e potente grazie ai quattro altoparlanti Dolby Atmos che assicurano suoni nitidi e profondi. Sul fronte dei contenuti e dell’intrattenimento, oltre a poter installare tutte le piattaforme di video streaming di cui hai bisogno, hai anche l’accesso a Samsung TV Plus, un mondo di contenuti gratuiti sempre disponibili. Se, invece, utilizzi il tablet per studiare, c’è l’utilissima funzione Screen Recorder che ti permette di salvare le lezioni in modo da poterle vedere in qualsiasi momento.

Chiudiamo con la batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Insomma, un tablet completo sotto ogni punto di vista.

Super promo per il Galaxy Tab A8: su Amazon è disponibile a un prezzo di 168,99€ con uno sconto di ben il 40%. Si tratta del minimo storico, un prezzo anche più basso rispetto ai vari Prime Day e Black Friday. L’offerta non finisce qui, perché oltre al fatto che risparmi più di 100€ sul prezzo di listino, c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis presente nella pagina prodotto. Il tablet viene venduto e spedito da Amazon e per la consegna bisogna aspettare solamente ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’acquisto).

