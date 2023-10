Samsung, il tablet top di gamma a prezzo imbattibile: va comprato ora

Fonte foto: Samsung

Un dispositivo versatile e completo, grazie al quale poter lavorare ovunque ci si trovi, navigare in Rete, fare videochiamate e giocare. Un "piccolo" portento della tecnologia, caratterizzato da specifiche tecniche di prim’ordine. Insomma, il Samsung Galaxy Tab S8 è tra i migliori tablet oggi in commercio e difficilmente qualcuno potrà sostenere il contrario.

D’altronde, basta leggere la scheda tecnica del tablet per rendersene conto. Ampio display LED, compatibilità con Samsung S-Pen e tutti gli altri dispositivi dell’ecosistema Samsung, una suite di app ottimizzate per essere utilizzate contemporaneamente per favorire la produttività e molto altro ancora. Insomma, il Galaxy Tab S8 è progettato per soddisfare ogni tua necessità, sia essa lavorativa, di svago o altro. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, diventa un vero e proprio best buy di categoria: un peccato farselo scappare.

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Nella famiglia di tablet di ultima generazione targati Samsug, il Galaxy Tab S8 è il più compatto e versatile. Dotato di un display LCD LED da 11 pollici, garantisce un’ottima visibilità e un’ottima leggibilità anche se esposto alla luce diretta del sole. Potrai così utilizzarlo per lavorare al parco o nel giardino di casa senza troppe preoccupazioni: i riflessi della luce non affaticheranno la tua vista.

Dentro la scocca trova spazio il SoC Snapdragon 8 Gen1, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione. Un comparto tecnico di assoluto valore, grazie al quale potrai eseguire contemporaneamente più app – anche piuttosto pesanti, come i word editor o le app di fotoritocco e composizione grafica – senza che le prestazioni del tablet ne risentano troppo.

La doppia fotocamera frontale (grandangolare + utlragrandangolare) non solo ti permetterà di realizzare selfie di altissima qualità, ma anche di realizzare videocall perfette. Le immagini saranno dettagliate e fluide durante tutta la chiamata, esattamente come se utilizzassi una webcam esterna o la fotocamera del PC.

La compatibilità con la S-Pen e altri accessori permettono di trasformare il tablet top di gamma Samsung in un vero e proprio rimpiazzo per PC portatili. Potrai interagire con le app in maniera più diretta e intuitiva, velocizzando il tuo lavoro e permettendoti di completare i task assegnati in una frazione del tempo.

La batteria da 8.000 mAh, infine, garantisce una autonomia prolungata: potrai lavorare tutto il giorno senza preoccupazioni di sorta. E grazie alla ricarica veloce, ottieni ore supplementari di utilizzo collegando il tablet alla corrente per appena una manciata di minuti.

Samsung, il tablet top a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come accennato inizialmente, il Galaxy Tab S8 è tra le migliori offerte che potrai trovare su Amazon. E non solo nella categoria dei tablet o dei dispositivi elettronici. Il tablet top di gamma della casa sudcoreana è infatti acquistabile con una promozione da non farsi sfuggire troppo a cuor leggero.

Il Galaxy Tab S8 è disponibile su Amazon con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Il tablet top di gamma costa così 587,74 euro anziché 949,00 euro, con un risparmio superiore ai 350 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai propri metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 5 rate, senza interessi né spese di istruttoria. Scegliendo questa modalità di pagamento in fase di check-out, il Galaxy Tab S8 costa 117,55 euro al mese per cinque mesi.

