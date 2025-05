Galaxy Watch7 al minimo storico: a questo prezzo va comprato subito

Il Galaxy Watch7 è l’ultima versione dello smartwatch top di gamma di Samsung. Il colosso sudcoreano è diventato oramai un punto di riferimento anche tra i wearable e questa nuova versione ne è la prova. L’orologio, infatti, integra avanzate funzioni di intelligenza artificiale che ti aiutano a tenere sotto controllo i principali parametri vitali con una notifica immediata nel caso in cui venga rilevato qualcosa di anomalo. Per gli amanti dello sport, invece, ci sono più di 90 modalità di allenamento che ti permettono di monitorare i tuoi miglioramenti nel tempo.

Oggi, però, non siamo qui per parlare delle ottime caratteristiche dello smartwatch Samsung, bensì dell’ottima promo disponibile su Amazon. Il Galaxy Watch7, infatti, è disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto che non trovi su altri siti web e che lo rendono al momento uno dei migliori smartwatch di fascia alta che puoi acquistare.

Galaxy Watch7

Galaxy Watch7: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è veramente speciale. Il Galaxy Watch7 è disponibile su Amazon a un prezzo di 245 euro con uno sconto del 30% rispetto a quello di listino. Oltre ad approfittare del minimo storico, hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Inoltre, acquistandolo oggi ricevi un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e ai podcast di Amazon.

L’orologio smart di Samsung è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni. Approfitta subito di questa promo eccezionale.

Galaxy Watch7

Galaxy Watch7: le caratteristiche tecniche

Giunto alla sua settima versione, lo smartwatch Samsung Galaxy Watch7 coniuga eleganza a prestazioni elevate. Puoi portarlo al polso sempre, con il suo design accattivante e sportivo. Il nuovo processore 3NM garantisce performance elevate, senza fastidiose latenze quando passi da una app all’altra. Grazie alla funzione Energy Score, monitora la qualità del sonno (è stato approvato dalla FDA per monitorare le apnee notturne), la saturazione dell’ossigeno nel sangue, i battiti e altri parametri vitali. Potrai così valutare lo stato del tuo benessere a riposo o mentre fai sport. L’IA integrata ti offre suggerimenti per dormire meglio o allenarti in modo migliore; riscaldamento, stretching e pause inclusi. Perfino gli allenamento in acqua, grazie alla modalità Water Lock.

L’intelligenza artificiale abbinata al processore migliorano anche le performance della batteria, che durerà a lungo anche in caso di uso intensivo. Monta un GPS a doppia frequenza, che funziona alla perfezione sia nelle zone densamente urbanizzate, sia in zone remote immerse nella natura. Ti permette di rispondere velocemente ai messaggi grazie alla funzione Risposte rapide, così come alle chiamate in entrata. Non mancano poi funzioni di assistenza come il Rilevamento cadute e l’invio di SOS a numeri selezionati. Possibilità di scattare foto direttamente dal telefono, impostare la sveglia, controllare il meteo e tanto altro ancora a portata di polso.

Galaxy Watch7