Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim certificato in Corea

Secondo le indiscrezioni sul web, Samsung ha in programma una versione più sottile dello Z Fold6, chiamata Z Fold6 Slim in uscita nella prossime settimane in Corea

Fonte foto: Samsung

Già da qualche tempo sul web circolano indiscrezioni riguardo un terzo smartphone pieghevole prodotto da Samsung che, al momento, viene chiamato Samsung Galaxy Z Fold6 Slim (non è chiaro se il nome ufficiale sarà davvero questo), con “Slim” che sta a indicare una variante più sottile e più leggera del Samsung Galaxy Z Fold6 standard (in foto).

Di conferme al riguardo ne abbiamo pochissime ma, di recente, il modello è stato certificato dalla Safety Korea Certification con il numero SM-F958N. Questa certificazione, pur non dicendo nulla sulla scheda tecnica di questo nuovo foldable, conferma, anzitutto, la sua esistenza e soprattutto l’arrivo imminente sul mercato.

Samsung Galaxy Z Fold6 Slim, cosa sappiamo

Dalle poche informazioni a disposizione, sappiamo che il Samsung Galaxy Z Fold6 Slim avrà un display esterno da 6,5 pollici, mentre quello interno sarà da 8 pollici.

Si dice, inoltre, che il colosso sudcoreano sia riuscito a tagliare ulteriormente lo spessore del device che dovrebbe essere di circa 11 mm contro i 12,1 mm visti sul Samsung Galaxy Z Fold 6. Per fare ciò, il dispositivo dovrebbe aver perso la compatibilità con la S-Pen, una caratteristica che soprattutto su un foldable con questo particolare fattore di forma può essere cruciale per gli utenti ma che, chiaramente, richiede componenti specifiche che fanno crescere lo spessore.

Nessuna indiscrezione riguardo al processore, ma il Fold6 classico che ha in dotazione un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ottimizzato per i Galaxy affiancato da 12 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna. Per ora non sono chiare le intenzioni dell’azienda al riguardo, ma se l’obiettivo fosse anche quello di portare sul mercato uno smartphone pieghevole più economico oltre che più sottile, non è da escludere la presenza di un chip meno recente magari un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, già visto sul precedente Samsung Galaxy Z Fold5.

Chiaramente dalla scelta del processore dipenderanno anche le funzionalità di Galaxy AI accessibili agli utenti che acquisteranno questo pieghevole.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, alcune indiscrezioni in rete danno un’indicazione parziale dei (presunti) sensori in dotazione indicando una fotocamera frontale esterna da 10 MP e una interna da 5 MP. Per il resto dovrebbe esserci anche un sensore ultra-grandangolare da 12 MP. A questo punto è lecito ipotizzare anche la presenza delle stesse fotocamere già viste sullo Z Fold6 classico con un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un teleobiettivo con zoom ottico 3X da 10 MP e OIS.

Sul fronte delle connessioni le cose cambieranno a seconda del processore, ma ci saranno quasi sicuramente il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.3, l’USB–C, l’NFC e i diversi sistemi per la geolocalizzazione.

Sconosciute al momento le informazioni ufficiali sulla batteria, ma Samsung potrebbe aver optato per lo stesso componente da 4.400 mAh con ricarica cablata da 25 W e ricarica wireless. Idem per il sistema operativo ma è probabile che questo smartphone arrivi sul mercato con Android 14 con One UI 6.1.

Samsung Galaxy Z Fold6 Slim, quando arriva

Al momento non ci sono indicazioni riguardo all’uscita di questo device ma vista la Safety Korea Certification è probabile che l’arrivo sul mercato sia imminente, con i rumor sul web che hanno fissato la data al prossimo 25 settembre, almeno in Corea.

Non è chiaro se il colosso della tecnologia presenterà anche una versione global ma, secondo alcune indiscrezioni, questo prodotto potrebbe restare esclusiva di alcuni mercati asiatici, con la versione cinese che potrebbe prendere il nome di Samsung Galaxy W25.

Infine, per quanto riguarda il prezzo, sul web si parla di 2,8 milioni di won che al cambio attuale corrispondono a circa 1.800 euro.