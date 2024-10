Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Samsung ha presentato il nuovo smartphone foldable Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition al momento, in esclusiva per i consumatori della Corea del Sud.

Si tratta, in sintesi, di una versione migliorata del precedente Samsung Galaxy Z Fold 6 con il colosso sudcoreano che ha aggiunto più RAM, migliorato notevolmente il comparto fotografico e aumentato le dimensioni del device riuscendo, però, a renderlo più sottile e più leggero in modo da garantire agli utenti una portabilità ancora maggiore e una migliore usabilità.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition: scheda tecnica

La prima differenza tra il Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition e la versione standard sta negli schermi che in questo nuovo modello sono leggermente più grandi e hanno una risoluzione superiore. Qui abbiamo, infatti, un display interno Dynamic AMOLED 2x che misura 8 pollici, ha una risoluzione QXGA+ (2.184×1.968 pixel) e refresh rate a 120Hz. Il display esterno, invece, è sempre un Dynamic AMOLED 2x da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (2.520×1080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. A protezione dello schermo abbiamo un robusto vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore è lo stesso Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ottimizzato per Galaxy con un solo taglio di memoria disponibile con 16 GB di RAM (contro i 12 GB dell’altro modello) e 512 GB di spazio per l’archiviazione (contro 1 TB della versione base), non espandibile.

Grazie alla NPU questo smartphone è ovviamente compatibile con tutta la suite di strumenti basati sull’intelligenza artificiale di Galaxy AI che include: Cerchia e cerca, Traduzione Live, Interprete, Assistente Note, Assistente Trascrizioni e gli strumenti per l’editing fotografico.

Migliora nettamente anche il comparto fotografico con la Special Edition che ha un sensore principale da 200 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo con zoom ottico a 3X da 10 MP. La fotocamera frontale interna è da 4 MP, mentre quella esterna è da 10 MP.

Speculari all’altro modello le connessioni con il 5G (compatibile anche con eSIM), il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’Ultra-Wide Band, l’USB-C e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti.

Identica anche la batteria da 4.400 mAh con ricarica cablata da 25W e ricarica wireless da 15W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente One UI 6.1.1 con la promessa di sei anni di aggiornamenti di sistema e sette anni di aggiornamenti di sicurezza.

Infine, l’altra grande differenza rispetto al Samsung Galaxy Z Fold6 sta nelle dimensioni, col nuovo device che da aperto misura 157,9×142,6×4,9 mm (contro i 153.5×132.6×5.6 mm) mentre da chiuso si arriva a 157,9×72,8×10,6 mm (contro i 153.5×68.1×12.1 mm) per un peso di 236 g (contro i 239 grammi).

Come è evidente, insomma, Samsung è riuscita ad aumentare le dimensioni del suo smartphone pieghevole, riducendo lo spessore e il peso.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition: prezzo e disponibilità

Come già detto il Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition è stato presentato, al momento, in esclusiva per il mercato sudcoreano, dove sarà disponibile nella sola colorazione Black Shadow a partire dal 25 ottobre al prezzo di 2.789.600 won sudcoreani che al cambio attuale corrispondono a 1866,07 euro.

Al momento non ci sono ancora informazioni sull’arrivo del device anche in Europa ma non si esclude che nelle prossime settimane Samsung possa fornire maggiori informazioni al riguardo.