Questo pieghevole Samsung va letteralmente a ruba

Poche settimane fa Samsung ha presentato in esclusiva per gli utenti coreani il nuovo smartphone foldable Galaxy Z Fold6 Special Edition, edizione rivista e migliorata del Samsung Galaxy Z Fold6.

L’evento ufficiale ha mostrato le potenzialità di questo smartphone e tutti i miglioramenti rispetto alla versione base, modifiche così importanti che hanno convinto decine e decine di utenti ad “effettuare questo upgrade” con le prevendite che sono andate praticamente a ruba.

Galaxy Z Fold6 Special Edition, un vero successo

Stando a quanto riporta il sito coreano Newsis, le scorte iniziali del Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition sono terminate dopo appena 10 minuti dall’inizio degli ordini. Il colosso sudcoreano, allora, ha pensato di offrire ai suoi utenti altri due “round” di vendita, presi d’assalto e terminati rispettivamente dopo cinque e sei minuti dal lancio ufficiale.

Non male per un device che non certo economico che costa ben 2.789.600 won sudcoreani che, al cambio attuale, corrispondono a 1.866 euro.

Comunque questa situazione, oltre a dimostrare il chiaro interesse del pubblico nei confronti di questo device, lascia intendere anche una disponibilità limitata del prodotto che, ricordiamolo, rimarrà probabilmente esclusiva del mercato coreano, mentre in Cina arriverà una versione ad hoc chiamata Samsung W25.

Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition ha un display interno Dynamic AMOLED 2x da 8 pollici, con risoluzione QXGA+ (2.184×1.968 pixel) e refresh rate a 120Hz. Il display esterno, invece, un Dynamic AMOLED 2x da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (2.520×1080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. A protezione dello schermo c’è vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ottimizzato per Galaxy con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio per l’archiviazione, non espandibile. Torna anche qui tutta la suite di Galaxy AI: Cerchia e cerca, Traduzione Live, Interprete, Assistente Note, Assistente Trascrizioni e gli strumenti per l’editing fotografico.

Tre le fotocamere in dotazione con un sensore principale da 200 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo con zoom ottico a 3X da 10 MP. La fotocamera frontale interna è da 4 MP mentre quella esterna è da 10 MP.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G (anche con eSIM), il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’Ultra-Wide Band, l’USB-C e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione.

La batteria ha una capacità di 4.400 mAh con ricarica via cavo da 25W e ricarica wireless da 15W. Il sistema operativo è Android 14 con One UI 6.1.1, sei anni di aggiornamenti di sistema e sette anni di aggiornamenti di sicurezza.

Rispetto al Samsung Galaxy Z Fold6 cambiano anche le dimensioni, con questo nuovo smartphone che misura 157,9×142,6×4,9 mm da aperto e 157,9×72,8×10,6 mm da chiuso, per un peso di 236 g.