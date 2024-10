Fonte foto: Samsung

Samsung è un brand che non ha bisogno di presentazioni e che anche nel settore delle smart TV ha saputo fare la differenza, portando sul mercato ottimi televisori, ricchissimi di funzionalità e pronti a soddisfare anche l’utente più esigente, quello che cerca una resa visiva impeccabile in ogni situazione.

Tra i modelli più interessanti c’è il Samsung Neo QLED 4K 55" QN85D, uno dei prodotti più recenti del colosso sudcoreano, che va a posizionarsi direttamente nella fascia alta del mercato.

Il prezzo non è proprio contenuto, ma grazie alle offerte su Amazon per le prossime ore si può portare a casa questa smart TV in super offerta con uno sconto di oltre 500 euro.

Smart TV Samsung Neo QLED 4K 55" QN85D scheda tecnica

La smart TV Samsung Neo QLED 4K 55" QN85D ha uno schermo da 55 pollici con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 100 Hz. L’illuminazione è affidata ai mini LED Quantum con tecnologia Quantum Matrix che permette al televisore di regolare la luce del pannello in modo preciso per migliorare la resa visiva dei contenuti. Il dispositivo è compatibile anche con l’HDR e l’HDR10+.

Il processore è un NQ4 AI Gen2 ed è in grado di utilizzare gli algoritmi AI sviluppati da Samsung per migliorare la qualità delle immagini sullo schermo abilitando funzioni come: l’Auto HDR Remastering che sfrutta gli algoritmi di deep learning per convertire i contenuti in SDR in un formato con una qualità smile all’HDR, Real Deep Enhancer che interviene sulla messa a fuoco e sul contrasto dell’immagine, Neo Quantum HDR che migliora la riproduzione dei colori adattandosi dinamicamente a ogni scena e HDR Brightness Optimizer in grado di rilevare la luce ambientale per migliorare l’illuminazione dei contenuti sullo schermo.

Il sistema operativo è Tizen OS e permette di scaricare moltissime applicazioni tra cui quelle per le principali piattaforme di streaming come: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube e Paramount+. Come ben noto, l’azienda sudcoreana consente agli utenti anche di accedere alla sua piattaforma FAST, Samsung TV Plus, offrendo canali in streaming da guardare gratuitamente ma con pubblicità.

Per chi preferisce i canali in chiaro, è presente anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Sul fronte delle connessioni abbiamo quattro porte HDMI, due porte USB-A, l’Ethernet e l’uscita per l’audio digitale. Tra le connessioni wireless, invece, abbiamo il WiFi 5 e il Bluetooth 5.2.

Il comparto audio è composto da un sistema a due canali da 40 W, compatibile con Dolby Atmos, con Object Tracking Sound Lite, sviluppato per consentire al suono di seguire il movimento degli oggetti sullo schermo e Q-Symphony, una funzione utile per sincronizzare l’audio di una soundbar compatibile con quello degli speaker del televisore.

Presente infine il Gaming Hub che si attiva in automatico quando il televisore viene collegato a una console di nuova generazione abilitando funzionalità come Motion Xcelerator che garantisce un refresh rate a 120 Hz, l’Auto Low Latency (ALLM) la modalità in bassa latenza che abbatte il tempo di ritardo durante il gioco, l’AI Auto Game Mode che utilizza le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per regolare in automatico le impostazioni della TV in base ai giochi in esecuzione, FreeSync Premium Pro che permette di sincronizzare le varie GPU col refresh rate del televisore e Hue Sync che regola in automatico la luminosità dello schermo in relazione al gioco in esecuzione.

Smart TV Samsung: l’offerta su Amazon

La smart TV Samsung Neo QLED 4K 55" QN85D ha un prezzo di listino di 1.499 euro, sicuramente non adatto a tutte le tasche ma più che giustificato per un televisore di fascia alta. Fortunatamente, però, con l’offerta Amazon per le prossime si scende fino a 949 euro (-37%, -550 euro) uno sconto pazzesco che non bisogna lasciarsi sfuggire.

