Prezzo crollato per lo smart TV Samsung: è la miglior offerta di oggi

Siete tornati a casa dalle vacanze e avete deciso di acquistare un nuovo televisore? Abbiamo l’offerta che fa per voi. Su Amazon, infatti, è disponibile il nuovo televisore Samsung NEO QLED della gamma QN85D da 55 pollici in offerta con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo al minimo storico e riesci a risparmiare più di 600 euro sul prezzo di listino. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un’offerta con i fiocchi che non bisogna farsi sfuggire.

Il televisore è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento lanciato sul mercato da poco tempo, è dotato di tecnologie di ultima generazione e di un potente processore che assicurano immagini in altissima definizione con qualsiasi tipologia di contenuto. Le buone notizie non finiscono qui. Grazie alla presenza del sistema operativo Tizen hai la possibilità di scegliere tra un numero di applicazioni praticamente sterminato e hai accesso a tutte le piattaforme di streaming più utilizzate.

Smart TV Samsung Neo QLED

Smart TV Samsung Neo QLED: prezzo, sconto e offerta Amazon

Il prezzo dello smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici è crollato definitivamente. Da oggi lo trovi con uno sconto del 41% che fa scendere il costo a 890,99 euro, con un risparmio netto che supera i 600 euro. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 178,20 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità del televisore è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Non finisce qui: per il reso gratuito hai a disposizione ben 30 giorni di tempo.

Smart TV Samsung Neo QLED

Smart TV Samsung Neo QLED: le caratteristiche tecniche

Uno dei migliori smart TV per rapporto qualità-prezzo che puoi trovare oggi su Amazon. E non stiamo esagerando. Il TV Samsung NEO QLED della gamma QN85D da 55 pollici è dotato delle migliori tecnologie del momento, a partire dall’ottimo processore NQ4 AI di seconda generazione che sfrutta tutta la potenza dell’intelligenza artificiale per assicurare immagini con una qualità unica, anche quando i contenuti non sono nativamente in 4K, grazie all’upscaling. Il processore di nuova generazione interviene anche sul suono per rendere l’esperienza ancora più immersiva.

Altra tecnologia molto interessante è il Quantum Matrix che consente di controllare con la massima precisione tutti gli esclusivi mini LED Quantum, mettendo in risalto ogni singolo dettaglio, sia nelle scene più scure sia in quelle più luminose. Infine, l’ottimo schermo da 55 pollici con risoluzione 4K è la ciliegina sulla torta.

L’intrattenimento è assicurato dalla presenza del sistema operativo Tizen che assicura la massima compatibilità con tutte le più importanti piattaforme di video streaming, a partire da Amazon Prime Video fino ad arrivare a DAZN. Inoltre, trovi anche Samsung TV Plus, una piattaforma gratuita che permette l’accesso a tantissimi contenuti unici, tra film, serie TV e programmi di intrattenimento. Per gli amanti dei videogame c’è il Gaming Hub: puoi sfogliare il catalogo e accedere facilmente ai tuoi giochi preferiti.

Lo smart TV Samsung diventa anche il centro nevralgico della tua casa. Grazie all’hub SmartThings puoi connettere i tuoi dispositivi smart (lampadine, condizionatori, termostati e tanto altro) e controllarli seduto comodamente sul divano di casa.

Smart TV Samsung Neo QLED