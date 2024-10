La Smart TV Samsung con schermo OLED è in super sconto con la Festa delle Offerte Prime

La Samsung 2024 S94D è un TV top di gamma, un prodotto per chi non vuole compromessi e cerca solo il meglio. Con la Festa delle Offerte Prime il prezzo è pazzesco

La Festa delle Offerte Prime è l’occasione perfetta per fare acquisti su Amazon e portare a casa decine di prodotti a prezzi davvero molto interessanti.

Tra le occasioni proposte dall’e-commerce, quella su un vero top di gamma: la smart TV Samsung 2024 S94D, un colosso da ben 77 pollici con schermo OLED che garantisce una riproduzione impeccabile su qualsiasi tipo di contenuto e, chiaramente, permette agli utenti di portare a casa il meglio della tecnologia del colosso sudcoreano.

Parliamo di un televisore da sogno che per le prossime ore può essere acquistato con uno sconto di 200 euro.

Smart TV Samsung 2024 S94D: scheda tecnica

La smart TV Samsung 2024 S94D ha uno schermo OLED da 77 pollici con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate variabile fino a 100 Hz. Il televisore è compatibile con l’HDR, l’HDR10+ e l’HLG (Hybrid Log Gamma).

Il processore è un NQ4 AI Gen2 e, tramite i sofisticati algoritmi AI sviluppati da Samsung, viene utilizzato per migliorare la qualità delle immagini sullo schermo abilitando funzioni come: l’AI Upscale che sfrutta le reti neurali basate sull’AI per aumentare la risoluzione dell’immagine portandola il più vicino possibile al 4K, Real Deep Enhancer che migliora la messa a fuoco e il contrasto dell’immagine e la Modalità EyeComfort sviluppata per regolare la luminosità e il colore in base alla luce ambientale per non affaticare gli occhi.

Il display, inoltre, è Certificato Pantone ed è, quindi, in grado di riprodurre fedelmente i colori e i vari set di tonalità della pelle Pantone SkinTone Guide.

Il sistema operativo è Tizen OS e consente all’utente di scaricare direttamente sul televisore decine di app differenti, come quelle accedere piattaforme di streaming, ad esempio, come: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube e Paramount+. Possibile anche accedere piattaforma FAST del colosso sudcoreano, Samsung TV Plus, che offre diversi canali in streaming da guardare gratuitamente ma con annunci pubblicitari.

Non mancano nemmeno il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat, utili per guardare i classici programmi in chiaro.

Parlando delle connessioni ci sono: quattro ingressi HDMI, due porte USB-A, la porta Ethernet e l’uscita per l’audio digitale. Le connessioni wireless, invece, comprendono il WiFi 5 e il Bluetooth 5.2.

Sul fronte dell’audio c’è sistema a due canali da 60 W, compatibile con Dolby Atmos, con Object Tracking Sound Lite, che permette al suono di seguire il movimento degli oggetti in riproduzione e Q-Symphony, che permette di sincronizzare l’audio di una soundbar compatibile con quello degli speaker del televisore.

Non manca, infine, la Gaming Hub che si attiva in automatico quando il televisore viene collegato a una console permettendo all’utente di accedere diverse funzionalità come il Motion Xcelerator che porta il refresh rate a 144 Hz, l’Auto Low Latency (ALLM), la modalità in bassa latenza che abbatte il tempo di ritardo durante il gioco, l’AI Auto Game Mode, che tramite funzionalità basate sull’intelligenza artificiale aiuta a regolare in automatico le impostazioni del televisore in base ai giochi in esecuzione, FreeSync Premium Pro che permette di sincronizzare le varie GPU con il pannello del display, Game Bar che migliora l’esperienza di gioco sui schermi di grandi dimension e Hue Sync che ha il compito di regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base al gioco.

Per portare a casa la smart TV Samsung OLED TV 77" QE77S94DAEXZT bisogna spendere 2.799 euro, tuttavia con gli sconti della Festa delle Offerte Prime il prezzo si scende a 2.599 euro (-7%, -200 euro) uno sconto interessante che rende un pochino più accessibile questo televisore.

