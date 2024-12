Samsung presenta il primo frigorifero ibrido con AI

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Samsung ha annunciato che al CES 2025 presenterà i nuovi frigoriferi con tecnologia AI Hybrid Cooling, nata dall’incontro tra intelligenza artificiale e nuovi metodi di raffreddamento. Un prodotto creato per migliorare l’efficienza energetica dei frigoriferi ad uso domestico, affidandosi alle più moderne tecnologie del colosso sudcoreano allo scopo di rendere più semplice la vita degli utenti.

Efficienza, organizzazione, consumi ridotti sono queste le linee guida del colosso sudcoreano che conferma il suo impegno nella creazione di un ecosistema di elettrodomestici smart pronti ad entrare nelle case dei consumatori di tutto il mondo.

I nuovi frigoriferi Samsung AI Hybrid Cooling

La tecnologia AI Hybrid Cooling di Samsung combina un compressore ad alta efficienza con un modulo Peltier, un dispositivo in grado di raffreddare sfruttando le variazioni termiche prodotte dal flusso di corrente elettrica.

Il sistema funziona come una specie di motore ibrido con il compressore che si occupa della gestione dei carichi di lavoro più pesanti, mentre il modulo Peltier interviene quando c’è bisogno di più potenza, magari in una giornata particolarmente afosa oppure quando il frigorifero stato appena riempito dopo la spesa settimanale.

In tutto questo, l’intelligenza artificiale tiene sotto controllo costantemente le condizioni interne del frigorifero, prevedendo eventuali variazioni di temperatura e adattando in tempo reale il funzionamento del sistema di raffreddamento.

Inoltre, grazie a un compressore inverter di nuova generazione e a un design che riduce al minimo le dispersioni, questo frigorifero garantisce anche una buona efficienza energetica, abbattendo gli sprechi.

Con la funzione Hybrid Precise Cooling si riducono le variazioni di temperatura all’interno del vano frigorifero, anche durante i cicli di sbrinamento automatico, a garanzia di una migliore conservazione del cibo per tempi prolungati, notevolmente superiori rispetto ai frigoriferi tradizionali.

La capienza totale è di 900 litri, il 25% di spazio in più rispetto ai dispositivi convenzionali. Questo è possibile anche grazie all’utilizzo del modulo Peltier che elimina la necessità di componenti più ingombranti. Il risultato è una maggiore profondità delle mensole e una capacità di carico ottimizzata che rendono questi frigoriferi la scelta ideale per le famiglie numerose o per chi preferisce gestire in modo più efficiente lo spazio a disposizione.

Quando arrivano i frigoriferi AI Hybrid Cooling

Al momento Samsung ha anticipato solamente che i nuovi frigoriferi con AI Hybrid Cooling saranno presentati in anteprima al CES 2025, in programma dal 7 all’11 gennaio 2025.

Ancora sconosciute le informazioni sul prezzo di listino e sull’arrivo in commercio, anche se è lecito ipotizzare che questi elettrodomestici saranno disponibili a livello globale già dal primo semestre del prossimo anno.