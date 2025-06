Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Spuntano in rete alcune nuove interessanti indiscrezioni sul Samsung Galaxy G fold, il primo device tri-fold sviluppato dal colosso sudcoreano della tecnologia

Le indiscrezioni sul Samsung Galaxy G Fold, il primo smartphone tri-fold del colosso sudcoreano della tecnologia, circolano da diversi mesi ma, fino a questo momento, i dettagli al riguardo erano davvero pochi. In queste ore, però, grazie all’incessante lavoro dei leaker, stanno emergendo molti dati interessanti che fanno luce sul design e sulle specifiche tecniche del nuovo e attesissimo smartphone di Samsung.

Cosa sappiamo del nuovo Samsung Galaxy G Fold

Secondo i rumor riportati da SamMobile, il prossimo pieghevole di Samsung avrà una struttura in titanio cosa che lo renderà estremamente leggero ma anche molto resistente e, dunque, più pratico per l’utilizzo quotidiano. Una scelta coerente viste le dimensioni di uno smartphone con tre pieghe che, con l’utilizzo di altri materiali, potrebbe portare a un peso piuttosto eccessivo.

La seconda indiscrezione riguarda il processore e, sempre secondo quanto condiviso, il device avrà a bordo un chip Qualcomm di ultima generazione, forse il futuro Snapdragon 8 Elite Gen 2 a cui dovrebbero affiancarsi almeno 16 GB di RAM. Una scelta più che coerente per un top di gamma che, oltre a prestazioni di altissimo livello, dovrà garantire anche l’accesso alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Galaxy AI che stanno diventando sempre più centrali per Samsung.

Per quel che riguarda lo schermo ci sono ancora poche informazioni al riguardo ma sembra che, completamente aperto, il dispositivo potrebbe arrivare anche a 10 pollici, diventando praticamente un tablet, con la possibilità di essere utilizzato senza problemi anche per la produttività avanzata e magari eseguire programmi di livello desktop.

Gli esperti ritengono che potrebbe essere sensato scegliere rapporto di aspetto 16:9 o 16:10, ottimizzando lo spazio a disposizione e migliorando ulteriormente la produttività e il multitasking.

Al momento non ci sono altre indicazioni sul resto della (potenziale) scheda tecnica del device ma, visto l’incessante lavoro dei leaker sul web, è lecito aspettarsi altre novità in tempo ragionevolmente brevi.

Quando arriva il primo tri-fold di Samsung

Il principale vantaggio di un design trifold sta nel fatto di offrire ai consumatori uno schermo significativamente più ampio rispetto agli attuali foldable, cosa che potrebbe indirizzare questo device verso una fascia di utenti premium che cercano uno strumento per la produttività da portare sempre con sé.

Questo potrebbe far salire notevolmente il prezzo del dispositivo che, al pari dell’unico competitor sul mercato il Huawei Mate X3 Ultimate, potrebbe arrivare tranquillamente oltre i 2.000 euro e forse anche qualcosa in più.

Al momento, comunque, è ancora presto per fare delle ipotesi e le poche informazioni a disposizione non sono sufficienti per delineare un quadro completo sul Samsung Galaxy G Fold.

Il device dovrebbe uscire entro la fine del 2025 o i primi mesi del 2026 ed è lecito ipotizzare che l’azienda sudcoreana possa mostrare qualche breve teaser già durante il prossimo Galaxy Unpacked Event fissato al 9 luglio 2025. Tuttavia, trattandosi di un prodotto molto particolare, non si esclude nemmeno che la sua disponibilità sia limitata a pochi mercati selezionati, così come accaduto con il Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition.