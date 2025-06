Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Tra gli eventi più attesi della prossima estate c’è sicuramente il Galaxy Unpacked di Samsung, dove il colosso sudcoreano svelerà alcuni dei dispositivi più attesi della prossima stagione. Tra questi, stando ai rumor in rete, ci saranno anche i nuovi smartphone pieghevoli: il Galaxy Z Fold7, il Galaxy Z Flip7 e il Galaxy Z Flip7 FE.

Cosa sappiamo dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung

Le prime conferme sui prossimi foldable di Samsung, arrivano dall’azienda sudcoreana stessa che ha condiviso sui suoi social un breve teaser che preannuncia “il prossimo capitolo Ultra“.

Da quello che si legge da queste poche righe, il dispositivo in questione dovrebbe “offrire un’esperienza che fonde perfettamente arte e ingegneria per migliorare le interazioni quotidiane“, mentre il video in allegato mostra uno smartphone pieghevole estremamente sottile, un Samsung Galaxy Z Fold7.

Samsung parla esplicitamente di hardware da top di gamma con prestazioni all’avanguardia e una perfetta integrazione dell’intelligenza artificiale “ottimizzata per il formato pieghevole“. Oltre a questo l’azienda promette anche che, una volta aperto, il dispositivo si trasformerà in un “hub di intrattenimento più immersivo“, pur senza specificare altro.

Grazie ai leaker Arsène Lupin e a WinFuture, però, parallelamente al teaser sono trapelate altre informazioni riguardo i nuovi foldable, come ad esempio le colorazioni del modello Fold che dovrebbero essere Silver Shadow, Blue Shadow, Jetblack e Coralred.

Oltre a questo, i rumor fanno riferimento alle configurazioni di memoria disponibili che includeranno 12/256 GB, 12/512 GB e 16 GB/1 TB. Proprio quest’ultima versione con 16 GB di RAM potrebbe essere il modello definito come “Ultra” da Samsun stessa.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy Z Flip7, invece, dovrebbe essere disponibile nei colori Blue Shadow, White Black e Coralred e con due soli tagli di memoria 12/256 GB e 12/512 GB, rappresentando un upgrade molto interessante rispetto al passato.

Infine c’è il Samsung Galaxy Z Flip7 FE, la prima Fan Edition nel segmento dei pieghevoli, che dovrebbe essere disponibile in due sole colorazioni, le classiche White e Black.

Più semplici anche i tagli di memoria disponibili con 8/128 GB e 8/256 GB, a testimonianza appunto di un device più accessibile rispetto ai fratelli maggiori e, con buone possibilità, molto simile all’attuale Samsung Galaxy Z Flip6.

Quando c’è il prossimo Unpacked Event di Samsung

Stando a quanto condiviso su X (ex Twitter) dal noto leaker Ice Universe, il Galaxy Unpacked estivo è fissato al 10 luglio 2025; ancora niente di confermato, naturalmente, ma comunque in linea con altre indiscrezioni che parlano di un evento fissato tra il 9 e l’11 luglio 2025.

L’evento, come appena detto, sarà il palcoscenico ideale per l’introduzione dei nuovi smartphone pieghevoli dell’azienda sudcoreana. Al fianco degli smartphone dovrebbe trovare posto anche il prossimo Samsung Galaxy Watch8 atteso, come in passato, in versione Classic e in versione Ultra, anche se sembra che quest’ultimo modello arriverà solo in un secondo momento.

Altro assente illustre dall’evento sarà il Samsung Galaxy G Fold, il pieghevole tri-fold del colosso della tecnologia presentato anch’esso più avanti ma disponibile solo in Corea del Sud e Cina.

Al momento, questo è tutto quello che sappiamo sull’Unpacked Event e sui prossimi smartphone pieghevoli di Samsung, non si esclude che altre indiscrezioni possano arrivare nelle prossime settimane.