Sconto impressionante sullo smart TV Samsung: va comprato ora

Fonte foto: Amazon

Un TV completo, versatile e, soprattutto, caratterizzato da una qualità dell’immagine che ha poco da invidiare ai televisori con pannelli OLED. A un prezzo decisamente inferiore. Gli smart TV Samsung serie BU8570 garantiscono infatti un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Si tratta di apparecchi affidabili, capaci di garantire un’esperienza visiva di assoluta qualità. Merito di un pannello LCD LED di altissimo livello e di varie tecnologie che permettono di ottimizzare le impostazioni video in tempo reale e in base al programma che si sta guardando. E grazie allo sconto garantito da Amazon, diventa ancora più conveniente: un vero e proprio best buy di categoria.

Samsung TV Crystal UHD Serie BU8570 da 43 pollici

Samsung, prezzo dimezzato per lo smart TV top: offerta e sconto

Se siete alla ricerca di un nuovo televisore, quella sul Samsung BU8570 da 43 pollici è un’offerta che non potete permettervi di ignorare. E non ci vuole poi molto a comprendere il perché. Il televisore del produttore sudcoreano è infatti disponibile su Amazon con uno sconto che dimezza il prezzo, facendovi risparmiare diverse centinaia di euro sul prezzo.

Il Samsung TV Crystal UHD UE43BU8570UXZT può essere acquistato con uno sconto del 51%, al prezzo più basso mai visto su Amazon. Comprandolo adesso lo pagherete 345 euro contro i 699 euro del prezzo di listino. Il risparmio è considerevole: ti costa oltre 350 euro in meno.

Samsung TV Crystal UHD Serie BU8570 da 43 pollici

Samsung TV Crystal UHD Serie BU8570 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un pannello LCD LED di altissima qualità che, con il supporto del processore a intelligenza artificiale e altre tecnologie, garantisce un’esperienza visiva senza paragoni. La tecnologia Dynamic Crystal Color, in particolare, regala colori vibranti, reali e immagini cristalline caratterizzate da oltre un miliardo di sfumature di colore. Il Contrast Enhancer e il processore Crystal 4K migliorano ulteriormente la qualità delle immagini regolando dinamicamente il contrasto e mostrando colori reali come mai prima d’ora.

Lo stesso "trattamento" è riservato al sonoro. Tecnologie come l’Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) e l’Adaptive Sound analizzano il flusso audio in tempo reale e ottimizzano le impostazioni in base al contenuto che si sta guardando. Non solo: l’OTS Lite è in grado di simulare un audio tridimensionale di qualità cinematografica: sarà come essere sempre al centro dell’azione.

Sul fronte delle , poi, il Samsung Serie BU8570 ha davvero poco da invidiare ad apparecchi decisamente più costosi. La piattaforma operativa mette a disposizione applicativi di ogni genere. Non solo le piattaforme di streaming audio e video (come Amazon Prime Video, YouTube o Netflix), ma anche videogame, utility e applicativi di produttività.

La piattaforma SmartThings, invece, trasforma il TV in un hub per la tua casa intelligente. Potrete così controllare facilmente tutti i dispositivi smart compatibili con il telecomando del TV: potrete accendere e spegnere le lampadine, gestire il riscaldamento e molto altro ancora.

Samsung TV Crystal UHD Serie BU8570 da 43 pollici