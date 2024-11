Samsung, questo è lo smart TV da comprare al Black Friday: costa la metà

Prezzo in picchiata per lo smart TV Samsung QN90D che trovi praticamente a metà prezzo grazie al doppio sconto Black Friday. Scopri quanto costa e le caratteristiche.

Lo smart TV Samsung QLED da 43 pollici della serie QN90D è il televisore che devi comprare al Black Friday. Una frase tanto semplice quanto netta e i motivi te li spieghiamo subito e non riguardano solamente il prezzo. Partiamo dal dire che questo smart TV è uno dei migliori nella fascia dei top di gamma grazie a uno schermo con risoluzione 4K che assicura immagini perfette con qualsiasi contenuto ed è dotato di un processore che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale. Inoltre, il sistema operativo Tizen è una garanzia assoluta: compatibile con tutte le principali piattaforme di video streaming, potrai vedere tutte le tue serie TV e i tuoi programmi preferiti.

Il secondo motivo per cui devi acquistarlo oggi è l’offerta disponibile per il Black Friday che si compone di ben tre fattori. Il primo è lo sconto fisso del 42% che trovi in pagina, il secondo il coupon sconto che ti fa risparmiare ben 75,05€ e il terzo è la possibilità di ricevere un pacchetto voucher direttamente da Samsung dal valore di 178,06€. Sommando le tre promo, il prezzo reale dello smartphone crolla al minimo storico e approfitti della miglior offerta possibile per un televisore. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Smart TV Samsung QLD 43 pollici

Smart TV Samsung QLED: offerta Black Friday

L’offerta è di quelle veramente eccezionali. Lo smart TV Samsung QLED da 43 pollici è disponibile su Amazon a un prezzo di 674,93 euro, frutto del doppio sconto presente nella pagina prodotto. Infatti, oltre a quello fisso del 42% è possibile aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 75,05 euro. In questo modo lo sconto totale supera il 46% e lo paghi quasi la metà. Hai anche la possibilità di pagare il televisore in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto direttamente da Amazon.

L’offerta non finisce qui. Infatti, comprando il TV e registrando la prova d’acquisto sul sito di Samsung potrai ricevere un pacchetto voucher dal valore di 178,06 €. Un ulteriore vantaggio da non farsi sfuggire.

La disponibilità dello smart TV è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2025 e avrai quasi due mesi per testarlo e scoprire tutte le funzionalità di questo ottimo televisore Samsung.

Smart TV Samsung QLED: le caratteristiche tecniche

Lo smart TV con l’intelligenza artificiale integrata. La serie QN90D che ha fatto il suo debutto in questo 2024 integra al proprio interno il nuovo processore NQ4 AI Gen2 che sfrutta tutta la potenza dell’intelligenza artificiale per offrirti una qualità dei contenuti impareggiabile, anche quelli che nativamente non sono in 4K. Un TV perfetto per vedere film e serie TV, ma anche eventi sportivi in diretta e per giocare ai tuoi videogame preferiti (tecnologia Motion Xcelerator con refresh rate fino a 144 Hz). La qualità dei contenuti viene ulteriormente elevata dallo schermo 4K da 43 pollici con tecnologia Quantum Matrix che consente di controllare con grande precisione i mini LED Quantum.

A bordo dello smart TV troviamo il sistema operativo Tizen, diventato oramai una garanzia nel settore. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e hai a disposizione anche tantissimi contenuti gratuiti grazie alla presenza di Samsung TV Plus. Intrattenimento, musica, cartoni animati, hai solo l’imbarazzo della scelta.

Ottima anche la qualità audio grazie al supporto delle tecnologie più recenti. Lo smart TV integra anche il servizio SmartThings che ti permette di gestire i dispositivi smart presenti in casa direttamente dal TV. Assistente vocale Alexa integrato ed è compatibile anche con Bixby e Google Assistant.

