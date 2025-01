Sconto esagerato per lo smart TV top di Samsung: a questo prezzo è un affare

Fonte foto: Amazon

Tra i principali produttori TV al mondo (se non il primo in assoluto, in termini di apparecchi venduti), Samsung ha saputo ritagliarsi una fetta di mercato sempre più ampia grazie a prodotti caratterizzati da specifiche tecniche di alto e altissimo livello e un rapporto qualità/prezzo invidiabile.

Con gli smart TV QNED della Serie QN85D, il produttore sudcoreano muove un ulteriore passo verso la qualità visiva di un pannello OLED a prezzi decisamente più accessibili. Grazie alle tante tecnologie proprietarie integrate nel TV, infatti, la qualità delle immagini e il livello di dettagli ha ben poco da invidiare a quello dei TV OLED.

E grazie alla promozione di oggi su Amazon, lo smart TV del produttore sudcoreano diventa più conveniente che mai. Risparmi centinaia di euro rispetto al prezzo di listino e fai un vero affare.

Samsung, sconto esagerato per lo smart TV top: offerta e prezzo finale

Il prezzo a cui oggi puoi acquistare lo smart TV QLED del produttore sudcoreano è di quelli che non si vedono spesso. Il Samsung SErie QN85 da 55 pollici è infatti disponibile con uno sconto del 47% al prezzo più basso di sempre.

Comprandolo oggi lo paghi 799,00 euro anziché 1.499,00 euro come da listino. I calcoli sono piuttosto semplici: con lo sconto esagerato garantito da Amazon risparmi ben 700 euro sul prezzo consigliato dallo stesso preoduttore. Un’offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Samsung Serie QN85 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un’esperienza visiva e di ascolto che non teme paragoni, neanche con gli smart TV OLED di fascia alta. Grazie alle tecnologie esclusive impiegate dai tecnici Samsung, lo smart TV Serie QN85 ha tutte le carte in regola per consentirti di godere al meglio dei tuoi film e delle tue serie TV.

Il pannello da 55 pollici sfrutta la tecnologia Quantum Matrix per immagini realistiche come mai prima d’ora. In questo modo, il TV è in grado di controllare alla perfezione la luce emessa dai Mini LED che compongono lo schermo: le immagini saranno più definite, mentre i colori saranno vividi e brillanti come mai prima d’ora.

Da non sottovalutare, poi, il ruolo giocato dal processore a intelligenza artificiale NQ4 AI Gen2. Sfruttando complessi algoritmi di apprendimento automatico e intelligenza artificiale, il processore analizza in tempo reale il flusso dei fotogrammi e ne ottimizza le impostazioni per una visione perfetta indipendentemente dal programma che si sta guardando.

Il sistema OTS Lite e la tecnologia Adaptive Sound PRO, invece, si occupano di ottimizzare le impostazioni audio per garantire un’esperienza d’ascolto di livello cinematografico. Il sonoro tridimensionale sarà avvolgente e immersivo, così da catapultarci sempre al centro dell’azione.

La piattaforma operativa Tizen, infine, mette a disposizione non solo uno sterminato catalogo di app di ogni genere, ma offre funzionalità avanzate grazie alle quali gestire in maniera più intuitiva le funzioni del TV e non solo.

