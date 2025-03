Samsung, gli smart TV top a prezzo stracciato: è l'offerta del giorno su Amazon

Fonte foto: Amazon

Una volta provati, difficilmente potrai tornare indietro. Non a caso, i Samsung Serie QN85 sono considerati tra i migliori smart che puoi trovare oggi sul mercato.

La scheda tecnica dei Samsung Smart TV Serie QN85 parla da sé. Caratteristiche da top di gamma e una qualità video e audio che non temono paragoni anche con modelli di gran lunga più costosi. I colori saranno vividi e brillanti indipendentemente dal programma guardato, per un’esperienza visiva di altissimo livello. Insomma, sarà un po’ come essere al cinema, comodamente seduti sul divano di casa.

La promo incredibile (e imperdibile se sei alla ricerca di un nuovo TV per il salotto) lo trasforma automaticamente nell’offerta del giorno su Amazon. Comprandolo adesso risparmi centinaia di euro sul prezzo di listino e porti a casa uno dei migliori smart TV disponibili sul mercato.

Promo imperdibile sugli smart TV Samsung top di gamma: offerta e prezzo finale

Non ci vuole molto a capire perché la promo di oggi sugli smart TV Samsung Serie QN85 possa essere considerata l’offerta del giorno su Amazon. Sia il modello da 55 pollici sia il modello da 65 pollici sono infatti disponibili con uno sconto senza precedenti, grazie al quale potrai risparmiare centinaia di euro.

Lo smart TV Samsung Serie QN85 da 55 pollici è disponibile con uno sconto del 47% e lo paghi 789,99 euro. Rispetto al prezzo di listino, il risparmio è incredibile: ti costa ben 710 euro in meno.

Il modello da 65 pollici è, se possibile, ancora più conveniente. Puoi comprarlo su Amazon con uno sconto del 56% e lo paghi 956,99 euro anziché 2.199,00 euro come da listino. In questo caso, il risparmio sfiora i 1.200 euro.

Samsung smart TV Serie QN85 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dovrai impegnarti non poco per riuscire a capire che non ti trovi di fronte a un pannello OLED. Gli smart TV Samsung della Serie QN85 sfruttano diverse tecnologie per garantirti un’esperienza visiva di assoluto livello, con immagine caratterizzate da un contrasto naturale, colori vividi e movimenti fluidi. Insomma, il massimo che si possa sperare da un TV.

Il pannello con tecnologia Neo QLED può mostrare oltre un miliardo di sfumature di colore grazie a un controllo della luce ancora più preciso. In questo modo, i mini LED Quantum possono mettere in risalto ogni singolo dettaglio anche nelle scene più scure, per un’esperienza paragonabile ai pannelli OLED.

Il resto lo fa il processore a intelligenza artificiale NQ4 AI Gen2, che sfrutta complesse reti neurali per analizzare in tempo reale il flusso di fotogrammi e ottimizzare le impostazioni in tempo reale indipendentemente da quello che si sta guardando. Che si tratti di un evento sportivo, di un film romantico o una serie TV d’azione poco cambia: le immagini saranno perfette senza che tu debba fare nulla.

Il sistema OTS Lite e l’Adaptive Sound Pro permettono di vivere ogni senza con la massima intensità. Il primo crea un’esperienza sonora tridimensionale virtuale; il secondo ottimizza la riproduzione sonora in base alla stanza nella quale ci si trova, per un audio immersivo e coinvolgente in ogni occasione.

La piattaforma Samsung Tizen OS trasforma il TV nel centro dell’intrattenimento domestico, e non solo. Potrai installare app di ogni genere scegliendo da un catalogo sterminato e avere così accesso a programmi TV, film e serie di ogni genere. Non solo: potrai anche controllare i dispositivi della smart home compatibili con semplici comandi vocali o direttamente dal telecomando del TV.

