Fonte foto: Netflix

Lo sciopero degli sceneggiatori iniziato lo scorso maggio ha creato qualche problema, ma lo sciopero degli attori di Hollywood appena cominciato potrebbe essere il colpo di grazia. Pochi giorni fa il sindacato SAG-AFTRA ha infatti annunciato l’interruzione del lavoro di 160mila persone tra attrici e attori. Uno stop che avrà inevitabilmente delle conseguenze sulle produzioni di alcuni film e serie tv, ma anche sulla loro promozione: ad esempio, recentemente i membri del cast di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan che esce al cinema in Italia il 23 agosto, hanno abbandonato il red carpet durante la prima del film a Londra.

Perché gli attori di Hollywood scioperano

Lo sciopero attualmente in corso è il più grande degli ultimi quarant’anni a Hollywood. Quello degli attori e delle attrici è scattato quando è scaduto il termine per la rinegoziazione del contratto collettivo degli attori senza che il sindacato sia riuscito a raggiungere un accordo soddisfacente.

L’obiettivo di SAG-AFTRA è ottenere migliori condizioni di lavoro e compensi più alti per la categoria: qui bisogna pensare non tanto ai grandi nomi di Hollywood, che pure in molti casi partecipano allo sciopero, ma agli attori di medio e basso livello, che sono la maggior parte degli iscritti al sindacato. In particolare, uno degli obiettivi del sindacato è definire un diverso sistema di calcolo dei diritti d’autore. Un’altra richiesta è la garanzia che i software di intelligenza artificiale non vengano usati per rimpiazzare gli attori e le attrici.

Scioperi a Hollywood: i film bloccati

Con lo sciopero degli sceneggiatori era già stata bloccata la scrittura di nuovi copioni. Inoltre, anche le riprese di serie e film già scritti erano state interrotte, con stop e rallentamenti a diverse produzioni. Lo sciopero degli attori prevede che gli iscritti al sindacato non partecipino a riprese, proiezioni, interviste o apparizioni televisive. Un fatto, questo, che certamente bloccherà altre serie tv e film, non è chiaro per quanto tempo.

Al momento, ad esempio, sono già state interrotte le riprese di Beetlejuice 2 di Tim Burton, Deadpool 3, Venom 3, Mortal Kombat 2, Il Gladiatore 2, Juror #2 di Clint Eastwood e dell’adattamento live-action di Lilo & Stitch. Incerto anche il futuro di Mission Impossible: Dead Reckoning – Parte Due e dei prossimi film di Avatar.

Sciopero a Hollywood: le serie bloccate

Sul fronte delle serie tv, invece, sembra siano bloccate, o comunque rallentate, le produzioni di House of the Dragon 2, Stranger Things (nella foto: i fan restano in attesa della stagione finale, su Netflix), The Last of Us (di cui si attende la seconda stagione, in Italia su Sky e in streaming su NOW), The Mandalorian e Andor. L’elenco delle serie tv e dei film che hanno subìto una battuta d’arresto, comunque, sembra destinato ad allungarsi, a meno di non trovare in tempi brevi un accordo con i sindacati.