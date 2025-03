Essere neri a Hollywood: il documentario che celebra attori e attrici

Fonte foto: Apple TV+/@AppleFilms su X

Un docu-film evento che celebra gli attori e le attrici nere e ispaniche di Hollywood. Diviso in due parti, il documentario si intitola Number One on the Call Sheet e vede come registi Reginald Hudlin per la parte “Black Leading Men in Hollywood” e Shola Lynch per “Black Leading Women in Hollywood”. Entrambi i film sono prodotti da Jamie Foxx, Kevin Hart, Datari Turner e Dan Cogan, e arriveranno a breve in streaming su Apple TV+.

Number One on the Call Sheet: il trailer e di cosa parla

Potendo contare su interviste a cuore aperto e su materiali inediti, Number One on the Call Sheet promette di portare il pubblico “dietro le quinte” di Hollywood insieme a uomini e donne nere che lavorano nell’industria cinematografica statunitense.

Saranno loro a raccontare quali sono state le principali sfide legate all’essere attori e attrici non bianchi a Hollywood. Condivideranno inoltre momenti di svolta, progetti, grandi occasioni, produzioni indimenticabili e successi al botteghino.

Chi c’è in Number One on the Call Sheet

Come accennato, il docufilm è diviso in due parti: una dedicata ai talenti femminili, l’altra ai talenti maschili.

Diretto da Hudlin, Number One on the Call Sheet: Black Leading Men in Hollywood ha come produttori esecutivi, oltre allo stesso Hudlin, anche Byron Phillips, Diana E. Williams, Bryan Smiley, Candice Wilson Cherry, Liz Garbus e Mala Chapple

Tra le voci del documentario ci sono Foxx e Hart, ma anche John Boyega, Don Cheadle, Morris Chestnut, Ice Cube, Taye Diggs, Idris Elba, Laurence Fishburne, Morgan Freeman, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Daniel Kaluuya, Martin Lawrence, Eddie Murphy, Will Smith, Denzel Washington e Marlon Wayans. Sullo schermo intervengono anche alcuni addetti ai lavori del settore, tra cui Reuben Cannon, Nina Shaw, Matthew Johnson, Robi Reed e Quentin Tarantino.

Il regista premio Oscar Reginald Hudlin ha detto, parlando di Number One on the Call Sheet: Black Leading Men in Hollywood: «È la testimonianza onesta di persone di successo che hanno superato ogni tipo di ostacolo per realizzare i propri sogni. Non importa in quale attività ti occupi, conoscere la loro mentalità, la loro grinta, le loro definizioni uniche di successo sarà fonte di ispirazione per ogni spettatore. Non vedo l’ora che il mondo lo veda».

A legacy of greatness. The directors of #NumberOneOnTheCallSheet Reginald Hudlin and Shola Lynch with cast members Cynthia Erivo, Jurnee Smollett, Taye Diggs, Ruth Negga, Gabourey Sidibe and Taraji P. Henson at the @Essence Black Women in Hollywood event. Premiering March 28 on… pic.twitter.com/u6cmbpi8Pl — Apple Original Films (@AppleFilms) February 28, 2025

Essere donne nere e ispaniche a Hollywood: il documentario

La seconda puntata è invece Number One on the Call Sheet: Black Leading Women in Hollywood: diretto da Lynch, questo film ha come produttori esecutivi Angela Bassett, Halle Berry, Viola Davis, Whoopi Goldberg, Hudlin, Mishka Brown, Nanette Nelms, Smiley, Wilson Cherry, Garbus, Chapple e Mark Monroe.

Le voci del documentario includono le appena citate Bassett, Berry, Davis e Goldberg, ma anche Cynthia Erivo, Vivica A. Fox, Meagan Good, Tiffany Haddish, Taraji P. Henson, Nia Long, Ruth Negga, Gabourey Sidibe, Jurnee Smollett, Octavia Spencer, Tessa Thompson, Gabrielle Union e Alfre Woodard.

Angela Bassett, vincitrice di un Emmy Award e candidata all’Oscar, ha detto: «”Number One on the Call Sheet” celebra la grinta, la forza e la l’intelligenza di coloro che ci hanno preceduto, elevando al contempo la prossima generazione. È un onore rendere omaggio alle leggende e mettere in luce le infinite possibilità future per i talenti neri e ispanici».

Number One on the Call Sheet in streaming

Number One on the Call Sheet arriva in streaming su Apple Tv+ il 28 marzo 2025.