È il più grande del suo genere: scoperta una nuova specie

Vive nelle profondità delle caverne ed è il più grande del suo genere: un team di ricercatori ha scoperto una nuova specie di pesce d’acqua dolce appartenente alla famiglia delle carpe, ma ben diversa da esse. Creature acquatiche che popolano i bacini del sud-est asiatico e che ancora oggi, dopo decenni di studi, ci riservano delle sorprese. L’ultima scoperta ne è proprio la dimostrazione.

Scoperta in India una nuova specie di pesce

Come riporta lo studio pubblicato sulla rivista Vertebrate Zoology, la nuova specie appena scoperta appartiene a un genere di pesci chiamati Neolissochilus, facenti parte a loro volta della famiglia dei Ciprinidi che comprende diverse specie di pesci d’acqua dolce di piccole o medie dimensioni. È la medesima famiglia delle carpe e dei tipici pesciolini da stagno o ruscello, parecchio diffusi in Asia e per molti versi centrali nella cultura orientale.

"Il genere Neolissochilus rappresenta un gruppo poco conosciuto di ciprinidi di dimensioni medio-grandi, con attualmente 31 specie, distribuite nel sud e nel sud-est asiatico", ha affermato il dottor Neelesh Dahanukar, ricercatore presso la School of Natural Sciences dello Shiv Nadar Institution of Eminence. "Nonostante la sua importanza culturale e commerciale, non ci sono stati studi completi sulla tassonomia o sulla sistematica di questo gruppo dopo la descrizione del genere".

Ecco perché ancora oggi siamo all’oscuro dell’identità e della distribuzione di molte di queste specie ed ecco perché la recente scoperta assume un valore ancor più importante. La nuova specie – chiamata Neolissochilus pnar – possiede delle caratteristiche davvero uniche rispetto ai membri già noti della famiglia: manca completamente di pigmentazione, ha lunghi barbigli mascellari, occhi molto ridotti, lunghi raggi delle pinne pettorali. Soltanto in un "cugino", il Neolissochilus subterraneus che vive in Thailandia, sono presenti peculiarità simili.

Trovato il pesce delle caverne più grande del mondo

La scoperta e l’identificazione del Neolissochilus pnar è la risposta a tante domande che nel tempo hanno concentrato su di sé l’attenzione di biologi e scienziati. Lo studio spiega con chiarezza come nel nord-est dell’India siano state tramandate per un secolo storie su un famigerato "pesce delle caverne bianco", tramandate di generazione in generazione. Storie che corrispondevano ad avvistamenti o presunti tali, data la mancanza di dati e prove certe.

Il primo pesce ciprinide "pallido" è stato osservato e descritto con dovizia di particolari soltanto negli anni Novanta, ma dobbiamo attendere fino al 2019 per entrare in possesso delle prime testimonianze fotografiche. Da lì sono iniziati gli studi veri e propri sulla specie e sulle sue caratteristiche morfologiche.

Oltre a essere una specie inedita e unica nel suo genere, il Neolissochilus pnar ha già stabilito un nuovo record: "Il più grande individuo osservato nella grotta ha superato i 400 mm di lunghezza standard, il che lo rende il più grande individuo conosciuto di qualsiasi pesce sotterraneo al mondo", riporta l’articolo pubblicato su Vertebrate Zoology. L’habitat è piuttosto specifico e si inscrive nell’area compresa tra le grotte calcaree di Krem Um Ladaw e l’adiacente Krem Chympe a Jaintia Hills nella regione di Meghalaya in India, che sfociano nel sistema del fiume Meghna.