Amazfit Bip 5 Unity è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy tra gli smartwatch: costa poco ma offre un comparto tecnico di qualità

Fonte foto: Amazfit

Acquistare un nuovo smartwatch low cost è oggi più semplice: sfruttando la nuova offerta in corso su Amazon, infatti, c’è ora la possibilità di puntare sull’ottimo Amazfit Bip 5 Unity, uno dei modelli di riferimento della gamma Amazfit.

Con lo sconto del 43% rispetto al prezzo consigliato, questo modello diventa uno dei best buy del momento. Gli utenti interessati hanno la possibilità di effettuare l’acquisto al prezzo scontato di 39,90 euro.

Amazfit Bip 5 Unity è venduto e spedito da Amazon ed è ora disponibile al nuovo prezzo minimo storico. Si tratta della scelta giusta per chi è alla ricerca di un prodotto di qualità a un prezzo accessibile.

Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo. Per accedere alla promo, quindi, bisogna premere sul banner qui di sotto. La consegna è gratuita ed è possibile ricevere il prodotto anche in un giorno.

Amazfit Bip 5 Unity

Amazfit Bip 5 Unity: la scheda tecnica

Con Amazfit Bip 5 Unity è possibile mettere le mani su un ottimo smartwatch, con un rapporto qualità/prezzo al top. Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 1,91 pollici, con rivestimento anti-impronta, e un telaio in acciaio inossidabile.

Lo smartwatch può integrarsi al meglio con lo smartphone, garantendo una gestione delle notifiche completa e anche la possibilità di gestire le chiamate via Bluetooth oltre che di utilizzare Alexa direttamente dal polso.

Sfruttando il sistema operativo Zepp OS 3.0 è possibile accedere a numerose applicazioni che vanno ad arricchire le potenzialità del dispositivo, in grado di adattarsi alle esigenze dell’utente.

Da non sottovalutare le funzioni da "fitness tracker". Amazfit Bip 5 Unity, infatti, è in grado di monitorare la salute e l’allenamento dell’utente, con un rilevamento in tempo reale di numerosi parametri e con la possibilità di riconoscere oltre 120 modalità sportive.

Con una sola carica, inoltre, lo smartwatch di Amazfit può garantire fino a 11 giorni di autonomia, permettendo all’utente di utilizzare il dispositivo senza la necessità di portare con sé il caricabatterie.

Amazfit Bip 5 Unity: l’offerta di Amazon

La nuova offerta Amazon è ora l’occasione giusta per acquistare Amazfit Bip 5 Unity e poter così sfruttare un ottimo smartwatch con un prezzo davvero accessibile.

Grazie allo sconto in corso oggi, infatti, il dispositivo di Amazfit è ora disponibile con un prezzo scontato di 39,90 euro, scegliendo la versione venduta direttamente da Amazon e proposta al minimo storico.

Per accedere subito alla promo basta premere sul banner qui di sotto e aggiungere lo smartwatch al carrello. La promozione è valida solo per un breve periodo.

