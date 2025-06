Motorola, lo smartphone lowcost costa la metà: sconto da urlo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Le offerte shock arrivano su Amazon all’improvviso e bisogna essere bravi nell’approfittarne immediatamente, prima che terminino. Ed è quello che succede oggi con il moto g35, smartphone lowcost di Motorola che trovi su Amazon con uno sconto del 48% che fa scendere il prezzo a meno di 120 euro. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire: trovare un telefono con una buona scheda tecnica a metà prezzo non è una cosa da tutti i giorni.

Il moto g35 è lo smartphone perfetto per chi vuole spendere poco ed è alla ricerca di un dispositivo che si adatta a qualsiasi situazione. Non solo le classiche azioni come telefonare o inviare messaggi sulle app di social e di messaggistica, ma anche scattare foto con una buona qualità oppure registrare video in alta definizione. Il merito è del grande lavoro fatto da Motorola che ha scelto solamente componenti top, compresa una batteria da 5000 mAh che dura tutto il giorno. Non farti scappare questa opportunità e approfittane immediatamente.

moto g35: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il moto g35 in offerta è una delle migliori offerte disponibili oggi per uno smartphone. Su Amazon la trovi con uno sconto del 48% che fa scendere il prezzo a soli 119,90 euro, minimo storico sul sito di e-commerce e tra i migliori prezzi di tutto il web. Acquistandolo oggi risparmi 110 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del telefono è immediata e la consegna può avvenire anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i classici quattordici giorni. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

moto g35: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone equilibrato, senza picchi, ma senza nemmeno grosse sbavature. Non sarà un iPhone 16, ma non lo vuole nemmeno essere, costando molto meno della metà. Il moto g35 è la scelta perfetta per chi vuole un telefono economico, funzionale e da poter utilizzare in qualsiasi situazione.

Il merito è di una scheda tecnica che non teme confronti e tra le migliori in questa fascia di prezzo. Il merito è dello schermo da ben 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz, per una maggiore scorrevolezza nella vita di tutti i giorni. Un display ampio con cui poter vedere anche film e serie TV mentre si è in viaggio. Il processore assicura buone prestazioni, supportato anche da 4 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Uno degli elementi più interessanti è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da ben 50 megapixel supportato da una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel. Le foto e i video sono di ottima qualità, anche grazie al supporto dei filtri e degli strumenti messi a disposizione da Motorola. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 16 megapixel.

Come per la maggior parte dei telefoni di questa fascia di prezzo non manca una super batteria da 5000mAh con cui riesci a coprire anche quarantotto ore con un utilizzo normale. Non farti scappare questo super affare: le scorte potrebbero terminare presto.

