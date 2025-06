Amazon, macchina caffè De'Longhi a prezzo stracciato e sconti all'85%: le migliori offerte di oggi

Fonte foto: Amazon

Le offerte di Amazon non si fermano mai, nemmeno nei giorni di festa nazionale. Anche oggi 2 giugno sul sito di e-commerce ci sono tante nuove promo che permettono di risparmiare centinaia di euro su tanti dispositivi differenti. Come ad esempio l’iPhone 16 Pro disponibile nuovamente al minimo storico con uno sconto IVA che ti fa risparmiare più di 200 euro. E lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. In tema di smartphone, trovi promo altrettanto interessanti per lo Xiaomi 14T e il Google Pixel 9 Pro XL, telefoni top di gamma disponibili con sconti che sfiorano il 40%.

Come sempre, noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo della giornata e le trovi raccolte tutte nella lista qui in basso e sono suddivise per categoria di prodotto. Oltre ai telefoni, trovi anche smartwatch, smartphone ed elettrodomestici per la casa. Come la macchina per il caffè De’Longhi che trovi con uno sconto del 37% e la paghi meno di 90 euro. Non farti scappare queste opportunità e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 2 giugno

Smartphone

iPhone 16 Pro. Continua il super prezzo per lo smartphone premium di Apple. Da oggi è disponibile con uno sconto del 19% che ti fa risparmiare più di 200 euro su quello di listino. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici , processore A18 Pro che supporta Apple intelligence, tripla fotocamera posteriore con nuovo sensore principale Fusion. Durata della batteria ottimizzata.

Xiaomi 14T. Minimo storico e sconto esagerato. Solo per oggi lo smartphone top di Xiaomi è disponibile con uno sconto di ben 250 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo da 6,67 pollici ad altissima risoluzione, processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra, 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Fotocamere professionali Leica e batteria con ricarica rapida da 67 W.

Google Pixel 9 Pro XL. Altra offerta shock per uno smartphone top di gamma. Il Google Pixel 9 Pro XL è disponibile con uno sconto del 37% che ti fa risparmiare 450 euro su quello di listino e ottieni anche un voucher di 20 euro da spendere sui dispositivi dell'ecosistema Pixel. Lo puoi pagare a rate a tasso zero con il servizio Cofidis. Schermo Super Actua da 6,8 pollici, processore Tensor G4 che supporta il sistema di intelligenza artificiale di Google. Autonomia a lunghissima durata.

Motorola edge 50 Fusion. Tra i migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo troviamo questo modello Motorola. Da oggi è disponibile con uno sconto del 43% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon 7s Gen 2, fotocamera da 50 megapixel e super batteria da 5000mAh.

realme Note 60. Prezzo stracciato e costa meno di 100 euro. Questa è l'offerta per chi vuole spendere pochissimo per il suo nuovo smartphone. Schermo ampio ad alta risoluzione, buona fluidità del processore e fotocamera Super Clear da 32 megapixel. Lo puoi utilizzare per fare tutto quello che vuoi.

Accessori lowcost

Oppo Enco Buds2 Pro. Prezzo minuscolo per questo paio di cuffie Bluetooth di Oppo . Da oggi sono disponibili con uno sconto del 62% e le paghi meno di 20 euro. Compatibili con qualsiasi smartphone, assicurano un’ottima qualità del suono e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Batteria che dura tutto il giorno.

Powerbank 10.000 mAh. Sconto dell'85% e prezzo crollato. Ecco un altro accessorio che non ti può mancare. Da oggi su Amazon trovi questo powebank da 10.000mAh che puoi utilizzare con qualsiasi smartphone a meno di 20 euro e fai un super affare. Permette di ricaricare più dispositivi contemporaneamente.

Smartwatch

Huawei Watch GT4. Minimo storico e prezzo stracciato. L’ottimo smartwatch di Huawei è disponibile con uno sconto del 44% e lo paghi quasi la metà, risparmiando più di 100 euro. Lo puoi anche pagare a rate. Schermo ampio e che ti mostra tutte le informazioni più importanti. Monitoraggio avanzato della salute e del sonno, con statistiche avanzate che ti mostrano come riposi durante il giorno. A disposizione anche più di 100 modalità sportive . La batteria assicura una durata di circa due settimane.

Samsung Galaxy Fit3. Prezzo mini per il fitness tracket di Samsung. Scelta perfetta per chi vuole un wearable funzionale e che costi poco. Schermo ampio e di forma rettangolare, resiste all'acqua ed è impermeabile. Più di 100 esercizi a disposizione e monitora costantemente i tuoi parametri vitali. Puoi anche gestire le notifiche dello smartphone direttamente sull'orologio.

Smart TV&Soundbar

TCL 55 pollici. Sconto del 41% e prezzo crollato per lo smart TV TCL da 55 pollici. Solamente acquistandolo oggi risparmi più di 200 euro. Display con risoluzione 4K, ottima qualità delle immagini con colori realistici e vividi. Il sistema Google TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming ed è una garanzia. Compatibile con Google Assistente e Alexa.

Soundbar Samsung Serie B. Offerta shock e la paghi meno della metà. Sconto del 57% per la soundbar Samsung HW-B650D dotata di un altoparlante centrale con 4 speaker e di un subwoofer Bluetooth. Audio a 3.1 canali, compatibile con qualsiasi smart TV e la puoi controllare anche con i comandi vocali. Modalità notturna per goderti un audio cristallino anche di notte senza disturbare le altre persone. Con questo sconto è il miglior acquisto che puoi fare oggi.

Tablet

iPad Pro 11″. Torna in offerta con lo sconto IVA e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Offerta shock per l’iPad Pro di ultima generazione con schermo Ultra Retina XDR da 11 pollici e processore M4. Lo puoi utilizzare sia per il divertimento sia per lavorare mentre si è in viaggio. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un dispositivo veramente unico e tra i migliori tablet disponibili oggi.

Elettrodomestici

Macchina caffè De’Longhi. Minimo storico per la macchina per il caffè De’Longhi EC201.CD.B . Da oggi è in promo con uno sconto del 37% e la paghi solamente poco più di 85 euro . Macchina per il caffè manuale con cui puoi preparare anche il cappuccino grazie al montalatte integrato. Oltre al caffè in polvere supporta anche le cialde.

Ventilatore da tavolo Rowenta Turbo. L'offerta perfetta per l'estate. Da oggi su Amazon è in promo il ventilatore da tavolo Rowenta con uno sconto del 54% e lo paghi meno della metà. Grande potenza, silenzioso e dotato anche della modalità turbo. Oscillazione fino a 120 gradi. Ha anche una funzione speciale per la notte.

Friggitrice ad aria Airy Fryer XXL. Offerta shock e minimo storico. Da oggi la friggitrice ad aria Ariete con cestello da 5,5 litri è disponibile con uno sconto del 40% e la paghi meno di 60 euro. Puoi cucinare di tutto grazie alle diverse modalità di cottura. Perfetta per una famiglia di 3-5 persone.

Ecovacs Deebot X1 Omni. Prezzo crollato grazie allo sconto del 59%. Da oggi è disponibile al minimo storico e risparmi quasi 700 euro su quello di listino. Grande potenza di aspirazione, è anche in grado di lavare il pavimento ed è dotata della stazione per lo svuotamento automatico. Mappa accuratamente l'abitazione e rileva gli ostacoli. La puoi anche pagare a rate a tasso zero.

