Se su Windows trovate questo file, non cancellatelo

Chi fa regolarmente “manutenzione” al suo PC con sistema operativo Windows potrebbe aver trovato, all’interno del disco C (e, potenzialmente, anche di altri dischi e unità di archiviazione presenti nel computer) un file nascosto con uno strano nome.

Si tratta del file “.GamingRoot“, che per molti aspetti assomiglia ad un file pericoloso ma che, in realtà, è del tutto legittimo e sicuro. Come sempre, però, quando si parla di sicurezza informatica è sempre meglio farsi una domanda in più che una in meno. E la domanda di oggi è: che cos’è il file .GamingRoot?

Cos’è il file .GamingRoot?

Il file .GamingRoot viene creato quando si installa l’app Xbox su un PC Windows 10 o 11. Il file .GamingRoot viene utilizzato per indicare all’app Xbox su quale unità di archiviazione deve installare i giochi.

Quando installate l’app Xbox sul vostro PC, la cartella Xbox Games e il file .GamingRoot verranno creati sull’unità di archiviazione principale e su qualsiasi altra unità su cui avete installato dei giochi.

Per visualizzare il file .GamingRoot sull’unità, è necessario abilitare l’impostazione Visualizza > Mostra > Elementi nascosti in Esplora file.

File .GamingRoot: non è un virus

In molti, dopo aver trovato questo file nascosto su Windows e dopo aver constatato che è molto difficile da eliminare, hanno temuto che si trattasse di un virus o di qualche file pericoloso. Ma non è così: .GaminRoot non è né un malware né un file appartenente a qualche app pericolosa.

Il dubbio, però, è più che legittimo visto che molte app infette creano dei file nascosti sui dispositivi che stanno attaccando e, tra l’altro, mettono in atto strategie per impedire che tali file vengano cancellati.

File .GamingRoot, si può cancellare?

Cancellare il file .GamingRoot è sempre possibile, ma sostanzialmente inutile. Non è necessario cancellare questo file, perché non è dannoso per il PC: l’app Xbox è di proprietà di Microsoft, quindi si tratta di un file al cento per cento legittimo su Windows.

Questo file, tra l’altro, occupa uno spazio insignificante sul disco rigido: appena 1 Kb. Inoltre, se usiamo l’app Xbox e abbiamo dei giochi installati sull’unità, cancellarlo non servirà a nulla, perché al prossimo avvio dell’app Xbox verrà creato un nuovo file.

Se non usiamo l’app Xbox e non abbiamo giochi installati sull’unità, invece, possiamo senza problemi cancellarlo. Ma, a questo punto, è ancor meglio disinstallare l’app Xbox, altrimenti quel file continuerà a tornare.

Se non abbiamo installato l’app Xbox e questo file è ancora presente nell’unità C, è molto probabile che sia dovuto alla Xbox Game Bar preinstallata su Windows. E’ possibile disinstallarla anche utilizzando i comandi di PowerShell o applicazioni di terze parti.

Tuttavia, la disinstallazione può causare instabilità se si utilizza il PC per giocare, quindi non è consigliabile.