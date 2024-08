Memoria dello smartphone piena? Ecco le chiavette per liberarla velocemente

Conosciuta come TecnoLaura, è una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Anche tu ogni settimana ti ritrovi con la memoria del telefono piena di foto e video? Se ami catturare ogni istante e conservare i tuoi ricordi, questo metodo semplice e veloce per tenerli sempre al sicuro potrebbe interessarti.

Fare il backup di foto, video e file del telefono è fondamentale per proteggere i nostri dati personali e i preziosi ricordi da possibili incidenti, malfunzionamenti o furti, che possono causarne la perdita irreparabile. Il modo migliore per tenerli sempre al sicuro è mettere in atto una doppia protezione, su cloud, quindi nel mondo virtuale, e su supporto fisico. Il cloud garantisce l’accessibilità da diversi dispositivi, come pc e smartphone, e la sicurezza dei file ovunque ti trovi, mentre i supporti fisici, come hard disk esterni o chiavette USB, offrono un’ulteriore copia di sicurezza. Ecco quindi due particolari chiavette che consentono di scaricare in pochi minuti i file dal tuo smartphone, per conservarli in modo semplice e senza stress.

Quelle che ho provato sono di SanDisk ed esistono in due versioni, con lightning per iPhone 14 e i suoi predecessori e con accesso type-c per dispositivi Android. Vediamole meglio.

iXpand Go: la chiavetta backup per il tuo iPhone

La chiavetta iXpand Go di SanDisk è la soluzione ideale per liberare facilmente spazio sul tuo iPhone, così piccola da poterla portare sempre con te, in borsetta o come un portachiavi. Se hai esaurito lo spazio a tua disposizione, basta collegarla al dispositivo, spostare i file e liberare spazio utile, continuando da dove avevi interrotto. Inoltre, per sicurezza, puoi impostare l’esecuzione automatica di backup di foto, video e contatti, mettendo così al sicuro i tuoi ricordi e i tuoi dati. In questo modo potrai recuperarli e ritrovarli anche se dovessi smarrire il telefono.

Una volta trasferiti i file sull’unità disponibile da 64, 128 e 256 GB, puoi sfruttare il connettore USB 3.0 ad alta velocità per spostarli rapidamente sul computer, o conservarli direttamente sulla chiavetta.

L’app iXpand consente anche di proteggere i tuoi file con una password, garantendo la riservatezza dei dati su iPhone, PC e Mac. Ma le funzionalità non finiscono qui. Se sai che un giorno dovrai registrare molti video, poi, la chiavetta offre la possibilità di registrarli direttamente sull’unità, evitando di riempire la memoria del telefono con file pesanti.

Ultra Dual Drive Go: la chiavetta per il tuo smartphone Android

Se cerchi uno storage compatibile con dispositivi USB Type-C (presente in molti smartphone, tablet e computer più recenti) e USB Type-A (la classica porta USB), la chiavetta SanDisk Ultra Dual Drive Go è la soluzione ideale.

Questa unità 2-in-1 consente di spostare facilmente file tra smartphone, tablet, PC o Mac, permettendoti di scattare ancora più foto ed accedervi su tutti i tuoi dispositivi. Immagina di scattare foto con il tuo smartphone Android e di volerle trasferire subito sul tuo computer portatile: basta inserire la chiavetta nel tuo telefono, aspettare qualche istante e poi inserirla nel computer.

Grazie all’app SanDisk Memory Zone, puoi eseguire automaticamente il backup di foto, video, musica, documenti e contatti, garantendone la sicurezza e liberando spazio sullo smartphone, oppure puoi avviare pulizie del tuo dispositivo automatiche, per individuare doppioni e file che possono essere eliminati. Grazie al design girevole i connettori sono sempre protetti quando sei in movimento, mentre l’anello portachiavi ti consente di portarla sempre con te, con tutti i tuoi dati a portata di mano.

Offre velocità di trasferimento elevate grazie alla connessione USB 3.1, permettendoti di copiare file di grandi dimensioni in pochi secondi. È disponibile in diversi colori pastello e diverse capacità, per adattarsi alle tue esigenze di archiviazione (da 32 GB a 1 TB).

L’importanza dei backup sui cellulari

Proteggere i nostri preziosi ricordi e informazioni è fondamentale, soprattutto nell’era digitale. Lo smartphone è diventato una vera e propria estensione di noi stesse, custodendo le nostre foto, i video, i contatti, i messaggi e tante informazioni sensibili. Purtroppo, incidenti come la rottura del dispositivo, una truffa online, un virus o semplicemente un errore di cancellazione possono farci perdere tutto questo in un istante. Realizzare regolarmente dei backup è come assicurarsi contro questi imprevisti e conservare una copia dei nostri dati su un dispositivo esterno o nel cloud ci permette di recuperarli in caso di necessità, garantendoci la tranquillità di non perdere mai nulla di importante. Con questi dispositivi semplici da utilizzare e leggeri, da portare sempre con te, potrai scattare più foto, guardare video e fare tutto ciò che ami senza preoccuparti dello spazio.

