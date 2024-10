Fonte foto: sdx15 / Shutterstock.com

Nei giorni scorsi, Microsoft ha avviato il rilascio di Windows 11 24H2, una nuova versione del sistema operativo che introduce diverse novità e che viene accompagnata anche da un importante aggiornamento per Copilot.

Effettuando l’aggiornamento a questa nuova versione, però, Windows perderà una sua storica applicazione. L’update, infatti, elimina dal sistema WordPad. Gli utenti che utilizzano quest’app hanno la possibilità di ripristinarla dopo aver installato Windows 11 24H2, ma bisogna seguire una procedura particolare.

Microsoft elimina WordPad

L’aggiornamento a Windows 11 24H2 rimuove tutti i file relativi a WordPad (wordpad.exe, wordpadfilter.dll e write.exe) rendendo impossibile l’utilizzo dell’applicazione e causando la perdita del lettore predefinito dei file .rtf.

Per questi file, Microsoft consiglia di usare Word mentre per le note c’è l’app Blocco note. L’azienda ha scelto di rimuovere WordPad in quanto ha ritenuto l’applicazione oramai obsoleta.

Come ripristinare WordPad

Per effettuare il ripristino di WordPad in Windows 11 24H2 (o versioni successive) è sufficiente eseguire un backup della cartella Accessories. La procedura da seguire è semplice: per prima cosa bisogna premere tasto Windows + E e poi bisogna andare in Questo PC dalla colonna laterale. A questo punto è necessario accedere al disco su cui è stato installato il sistema operativo (in genere si tratta del disco C) e poi andare in Programmi > Windows NT > Accessories.

Questa cartella va copiata su di un supporto di memoria esterno (come una chiavetta USB) prima di eseguire l’aggiornamento alla nuova versione di Windows. La procedura può essere completata anche da un altro PC Windows non ancora aggiornato a Windows 11 24H2.

Per ripristinare WordPad è sufficiente incollare il backup effettuato nello stesso punto (Questo PC > Programmi > Windows NT > Accessories) sul PC dove si vuole tornare a utilizzare WordPad.

Completato questo passaggio bisogna entrare nella cartella Accessories e cliccare sul tasto destro sull’icona Wordpad scegliendo poi Aggiungi a Start e/o Crea un collegamento sul desktop. Questo passaggio è necessario per via del fatto che questa procedura non consente di visualizzare WordPad nel menu Start o tra i risultati di ricerca. In questo modo, invece, l’icona dell’applicazione sarà facilmente accessibile anche dopo aver aggiornato il sistema a Windows 11 24H2.

Bisogna sottolineare, in ogni caso, che WordPad non riceverà ulteriori aggiornamenti. Non ci saranno nuove funzioni e, soprattutto, non arriveranno patch di sicurezza. Di conseguenza, continuare a utilizzare l’app, una volta terminato il supporto, rappresenta un rischio per la sicurezza del proprio computer e, quindi, per i propri dati. Fortunatamente, le alternative aggiornate, sia a pagamento che gratuite, non mancano di certo.