Secondo i test Pixel 7 Pro è meglio di iPhone 14 Pro

Secondo DxOMark, società francese specializzata in analisi di fotocamere e strumentazione fotografica, nel confronto tra Google Pixel 7 e iPhone 14 Pro a vincere per qualità delle foto scattate è lo smartphone di Google, che conquista così il primo posto della classifica globale scalzando l’Honor Magic4 Ultimate e l’iPhone 14 Pro.

Google Pixel 7 Pro ha totalizzato 147 punti mentre l’iPhone 14 Pro ha ottenuto 146 punti, ossia, appena un punto di scarto. In un certo senso potremmo definirla una vittoria al fotofinish ma che per alcuni utenti potrebbe fare la differenza nel momento dell’acquisto. Soprattutto chi in questo momento è indeciso e ancor più se desidera avere tra le mani un telefono che possa fare foto e video eccezionali.

Camera phone: Pixel 7 Pro Vs iPhone 14 Pro

Il test di DxOmark ha messo a confronto i sensori fotografici dei due top di gamma più recenti di Apple e Google: lApple iPhone 14 Pro, arrivato lo scorso settembre, e Google Pixel 7 Pro, arrivato appena una decina di giorni fa.

Entrambi i telefoni propongono un gruppo di fotocamere molto evoluto. Il vincitore del test, il Google Pixel 7 Pro Dispone di tre sensori posteriori di cui il principale da 50 MP, un teleobiettivo da 48 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel.

Sensori che hanno fatto ottenere a Google Pixel 7 Pro 148 punti nel test fotografico, 143 punti nel test Zoom, 143 per i video, 109 punti per la qualità del teleobiettivo e 111 punti per l’ampiezza della fotocamera ultra grandangolare.

Anche l’autofocus è stato giudicato veloce e preciso nelle foto e nei video, la cui registrazione ha ottenuto 106 punti per l’esposizione e 110 punti per i colori. Infine telefono ha segnato anche 70 punti per l’effetto Bokeh e 74 per le anteprime.

L’Apple iPhone 14 Pro, invece è raggiunge i 143 punti complessivi ma ha un punteggio top per la videocamera con 149 punti, per Bokeh (80 punti) e Preview (81 punti). Le fotocamere posteriori sono un sensore da 48 MP, un sensore ultra wide da 12 MP e un teleobiettivo da 12 MP.

La classifica dei migliori camera phone

Il Pixel 7 Pro è quindi ora in cima alla lista della classifica DxOMark dei migliori cameraphone, seguito da Honor Magic Ultimate 4, iPhone 14 Pro, Huawei P50 Pro e iPhone 13 Pro. Questa è la classifica completa:

Google Pixel 7 Pro (147) Honor Magic4 Ultimate (147) Apple iPhone 14 Pro (146) Huawei P50 Pro (143) Apple iPhone 13 Pro (141) Apple iPhone 13 Pro Max (141) Xiaomi Mi 11 Ultra (141) Huawei Mate 40 Pro+ (139) Xiaomi 12S Ultra (136) Huawei Mate 40 Pro (135)

Quello che salta facilmente all’occhio, vedendo questa classifica, è che le differenze di punteggio sono comunque minime. Ciò vuol dire che qualunque cameraphone del 2021 o 2022 presente in questa classifica fa, in ogni caso, foto ottime.

Di conseguenza vale la pena prendere in considerazione eventuali offerte su qualsiasi di questi modelli.