Fonte foto: Google

È il momento di acquistare il Google Pixel 9 Pro XL. Il top di gamma della casa americana, infatti, è protagonista di una nuova offerta su Amazon con possibilità di ottenere 350 euro di sconto. Utilizzando il coupon PIXEL (da applicare nella pagina del prodotto prima di aggiungerlo al carrello), lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 849 euro invece di 1.199 euro. L’offerta si riferisce alla versione da 128 GB.

Da notare, però, che anche la versione da 256 GB è disponibile in sconto. Utilizzando lo stesso coupon, infatti, è possibile completare l’acquisto a 949 euro. Anche in questo caso, lo sconto è di 350 euro. A disposizione degli utenti ci sono varie colorazioni dello smartphone. Il Google Pixel 9 Pro XL, inoltre, è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili. Per sfruttare l’offerta è sufficiente premere sul banner seguente.

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro XL: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Google Pixel 9 Pro XL comprende un display LTPO OLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c’è il SoC Google Tensor G4 che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e da vari tagli di storage, a partire da 128 GB. La batteria è da 5.060 mAh, con anche il supporto alla ricarica wireless.

Il comparto fotografico è uno dei "pezzi forti" dello smartphone. Google Pixel 9 Pro XL può contare su tre fotocamere posteriori con un sensore principale da 48 Megapixel che viene affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel e da un teleobiettivo periscopico da 48 Megapixel, con possibilità di sfruttare uno zoom ottico 5x. La fotocamera anteriore è da 42 Megapixel.

Lo smartphone può contare anche sulla certificazione IP68, sul supporto Dual SIM (con eSIM) e sul sensore di impronte sotto al display. Il sistema operativo è Android 15, arricchito da varie funzioni esclusive per gli smartphone Pixel. Google garantirà un ottimo supporto software: il Google Pixel 9 Pro XL riceverà aggiornamenti fino ad Android 21.

Google Pixel 9 Pro XL: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 9 Pro XL al prezzo scontato di 849 euro per la variante da 128 GB e al prezzo scontato di 949 euro per quella da 256 GB. La promo è legata all’utilizzo del codice sconto PIXEL, da applicare direttamente nella pagina del prodotto. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile in varie colorazioni. Per sfruttare subito la promo basta accedere ad Amazon tramite il banner seguente.

Google Pixel 9 Pro XL