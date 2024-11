IPhone 16 standard fa foto migliori di Galaxy S24 Ultra

Fonte foto: Wongsakorn Napaeng / Shutterstock

Uno dei punti forti degli iPhone di Apple è sempre stato il comparto fotografico: gli iPhone fanno belle foto, da sempre, e tutti i concorrenti Android mirano a superarli anche in questo ambito. Non sempre, però, ci riescono come dimostrano gli ultimi test della società di analisi e consulenza francese DxOMark, specializzata proprio in ottiche e sensori fotografici degli smartphone.

DxOMark ha testato e valutato le fotocamere di iPhone 16, in versione standard, e il punteggio finale raggiunto dall’ultimo melafonino è stato di 147 punti. Si tratta di un punteggio lontano dalla vetta (163 punti, ottenuti da Huawei Pura 70 Ultra), ma comunque superiore a quello di Samsung Galaxy S24 Ultra, che si è fermato a 144 punti.

iPhone 16 è quasi un cameraphone

I risultati ottenuti da iPhone 16 nei test di DxOMark parlano chiaro: per molti aspetti iPhone 16 fa foto davvero ottime, con risultati decisamente buoni in tutti i test tranne in quello sullo zoom. Ma non c’è da stupirsi, visto che questo modello non ha un’ottica zoom dedicata, che invece è presente su iPhone 16 Pro e 16 Pro Max.

iPhone 16 fa ottime foto in esterna, con un punteggio di 166 (massimo mai registrato: 180), ma anche in interno con 153 punti (massimo 169). Si difende bene con poca luce (116 su un massimo di 138) e molto bene nei ritratti e nelle foto di gruppo (143 su 154).

DxOMark ha apprezzato la luminosità e il contrasto delle foto, la riproduzione dei colori dei volti, l’autofocus preciso e veloce.

Ottimi risultati anche per i video, con 154 punti su 159 di punteggio massimo. Secondo DxOMark “Le performance video sono state eccellenti per la categoria di device“: ottima esposizione (114 su 116) e ottima riproduzione del colore (120, punteggio massimo). Il tutto, tra l’altro, con una gestione molto buona del rumore.

In conclusione non si sbaglia a dire che iPhone 16, anche in versione standard, è quasi un cameraphone. O, meglio ancora, è un cameraphone per la maggior parte degli utenti, quella enorme massa di persone che tira fuori il telefono dalla tasca, scatta una foto senza pensarci più di tanto e vuole che il risultato sia sempre godibile.

Tutto merito dell’AI

E’ molto significativo il fatto che iPhone 16, secondo DxOMark, migliora in ogni ambito rispetto a iPhone 15 dell’anno scorso, pur avendo gli stessi sensori fotografici (cambiano solo l’autofocus e l’apertura di diaframma della grandangolare).

A fare la differenza, quindi, è l’ottimizzazione software, la cosiddetta “fotografia computazionale” che grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale migliora la resa finale della foto.

Questo salto di qualità, a parità di sensori, è quindi probabilmente dovuto al fatto che tra iPhone 15 e iPhone 16 c’è un grande balzo in avanti del processore: il vecchio modello è dotato di chip Apple Bionic A16, mentre il nuovo è dotato di Apple Bionic A18.