IPhone 16 ufficiali, tutti i nuovi smartphone presentati da Apple

Apple ha presentato ufficialmente i nuovi iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, qualche novità e Apple Intelligence in arrivo prossimamente

Apple ha finalmente ufficializzato i nuovi e attesissimi iPhone che, come da copione, arrivano sul mercato nelle versioni: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro (in foto) e iPhone 16 Pro Max.

Molte le novità su questi device che vanno a confermare le altrettante indiscrezioni apparse in rete nei mesi passati, tra cui la piena compatibilità per tutti i modelli con Apple Inteligence, anche se le funzionalità AI arriveranno solo in un secondo momento, dando la precedenza agli USA.

Oltre a questo, anche coi modelli Base e Plus è possibile catturare foto e video spaziali pronti per essere visualizzati su Apple Vision Pro; questo è possibile grazie al nuovo posizionamento “a semaforo” delle fotocamere posteriori.

Tutte le versioni ottengono l’ormai noto tasto Azione, configurabile dall’utente con diverse funzionalità e l’innovativo tasto Controllo fotocamera che, come dice il nome stesso, permette di gestire le varie modalità di scatto e ripresa e le funzioni annesse.

Infine, come ampiamente annunciato i modelli Pro e Pro Max hanno una scocca in titanio di grado 5 che garantisce una buona resistenza a urti accidentali e graffi.

iPhone 16 e 16 Plus, schede tecniche e prezzi

iPhone 16 ha un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici, con risoluzione 2.556×1.179 pixel, frequenza di aggiornamento a 60 Hz e luminosità di picco di 2.000 nit.

Su iPhone 16 Plus, invece, lo schermo sale a da 6,7 pollici, con risoluzione 2.796×1.290 pixel, refresh rate di nuovo a 60 Hz e 2.000 nit di luminosità di picco. A protezione di entrambi i device un vetro Ceramic Shield di seconda generazione.

Non manca, ovviamente, su tutte e due le versioni l’ormai celebre Dynamic Island di Apple.

Il processore è il nuovo Apple A18. Come al solito Apple non dichiara la RAM in dotazione ma ci sono fino a 512 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico è identico su entrambi i device e comprende un sensore principale da 48 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un ultra-grandangolare utile anche per le macro da 12 MP. La fotocamera frontale è da 12 MP.

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’NFC, l’USB-C 2.0 (fino a 480 Mbps), l’Ultra Wide Band, la connettività satellitare e le varie tecnologie per la geolocalizzazione.

Non dichiarata come al solito la batteria ma c’è la ricarica cablata a 20 W, quella wireless con MagSafe a 25 W e quella wireless Qi fino a 7,5 W. Il sistema operativo è ovviamente iOS 18.

Infine tutti e due gli smartphone sono certificati IP68 e sono in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Entrambi i device potranno essere preordinati a partire dal venerdì 13 settembre e le vendite inizieranno ufficialmente il 20 settembre. I colori disponibili sono Nero, Bianco, Rosa, Verde acqua e Blu oltremare, il prezzo suggerito è di

iPhone 16 – 128 GB: 979 euro

iPhone 16 – 256 GB: 1.109 euro

iPhone 16 – 512 GB: 1.359 euro

iPhone 16 Plus – 128 GB: 1.129 euro

iPhone 16 Plus – 256 GB: 1.259 euro

iPhone 16 Plus – 512 GB: 1.509 euro

iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, schede tecniche e prezzi

iPhone 16 Pro ha un display Super Retina XDR OLED che misura 6,3 pollici, ha una risoluzione di 2.622×1.206 pixel, refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 2.000 nit.

iPhone 16 Pro Max, invece, ha un display Super Retina XDR OLED da 6,9 pollici, con risoluzione2.868×1.320 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità di picco a 2.000 nit. Entrambi i modelli hanno l’Always-On Display, la Dynamic Island e la protezione per il vetro Ceramic Shield.

Su tutti e due i device troviamo un processore A18 Pro, sconosciuta anche stavolta la RAM ma la memoria interna arriva fino a 1 TB.

Per quanto riguarda le fotocamere in dotazione abbiamo: un sensore principale da 48 MP con OIS, il nuovo ultra-grandangolare da 48 MP e un obiettivo periscopico (Tetraprism) con zoom ottico 5x da 12 MP con OIS. La fotocamera frontale è da 12 MP.

Speculari ai modelli basi le connessioni con 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Ultra Wide Band, connettività satellitare e le opzioni per il rilevamento della posizione. Cambia l’USB-C 3.0 che promette velocità di trasferimento fino a 10 Gbit/s.

Non dichiarata nemmeno in questo caso la batteria ma il modello Pro dovrebbe garantire circa 27 ore di riproduzione video, mentre per il Pro Max si sale a ben 33 ore. Non specificati i dati della ricarica cablata, ma tornano anche su questo modello la ricarica wireless con MagSafe a 25 W e quella wireless Qi fino a 7,5 W. Il sistema operativo è di nuovo iOS 18.

Presente anche stavolta la certificazione IP68 che attesta la resistenza di questi device alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Anche per iPhone 16 Pro e Pro Max preordini apriranno ufficialmente venerdì 13 settembre con le consegne che inizieranno il 20 settembre. I colori disponibili sono Titanio nero, Titanio bianco, Titanio naturale e Titanio sabbia; per quanto riguarda i prezzi