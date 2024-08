I 5 migliori smartphone top di gamma per fare le foto in vacanza

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Quali sono i migliori smartphone di fascia alta da utilizzare per scattare foto perfette in vacanza. Le prime cinque posizioni della classifica stilata da dxomark

Sembrano lontanissimi i tempi in cui le persone che partivano per le vacanze decidevano di mettere in valigia una macchina fotografica e oggi, molto più semplicemente, basta mettere in tasca il proprio smartphone che ormai è diventato a tutti gli effetti una vera e propria fotocamera.

A patto, però, di acquistare il modello adatto, uno di quei device definiti come "cameraphone" e che sono caratterizzati principalmente da un comparto fotografico di fascia alta.

E alla domanda quale è il migliore telefono per fare le foto in vacanza ha risposto Dxomark, il celebre sito francese specializzato nel settore delle fotocamere per smartphone, che ha stilato una classifica con i migliori cameraphone sul mercato e, fortunatamente, alcuni di questi sono disponibili anche in Italia.

1) Huawei Pura 70 Ultra

Il podio della classifica di Dxomark è occupata dal nuovo Huawei Pura 70 Ultra (in foto) che ha totalizzato 163 punti.

Si tratta di uno dei modelli più recenti del colosso cinese della tecnologia che spicca proprio per un comparto fotografico di altissimo livello, con un sensore principale è da 50 MP (apertura focale variabile f/1.6-4.0) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). A questo si aggiungono un sensore ultra-grandangolare da 40 MP (f/2.2) e un teleobiettivo con zoom 3,5X da 50 MP (f/2.1). La fotocamera frontale è da 13 MP (f/2.4).

Il prezzo di questo smartphone su Amazon è di 1.499 euro.

Huawei Pura 70 Ultra – Kirin 9010 – Versione 16/512 GB

2) Honor Magic6 Pro

Secondo posto, con 158 punti, per l’ottimo Honor Magic6 Pro che ha in dotazione un comparto fotografico composto da un sensore principale da 50 MP (con doppia apertura f/1.4-2.0) e stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.0) e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3,2X da ben 180 MP (f/2.6) e OIS. Merita una menzione a parte anche lo zoom digitale che garantisce un ingrandimento fino al 100X. La fotocamera anteriore è da 50 MP (f/2.0).

Il prezzo dell’Honor Magic6 Pro su Amazon è di 877,90 euro.

Honor Magic6 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 – Versione 12/512 GB

3) Huawei Mate 60 Pro+

Torna in terza posizione con 157 punti un altro device a marchio Huawei, il Mate 60 Pro+ con le sue tre fotocamere: una principale da 48 MP (f/1.4-f/4.0) con autofocus veloce PDA e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), una ultra-grandangolare da 40 MP (f/2.2) con PDAF e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3,5X da 48 MP (f/3.0) con PDAF e OIS. La fotocamera frontale è da 13 MP (f/2.4).

Questo smartphone è disponibile solo in Cina al prezzo suggerito di 8.999 yuan per il modello con 12/512 GB che al cambio attuale corrispondono a 1149,57 euro.

4) Oppo Find X7 Ultra

La quarta posizione della classifica è occupata dall’Oppo Find X7 Ultra con 157 punti a pari merito con il Huawei Mate 60 Pro+.

Questo device ha in dotazione quattro fotocamere: la principale è da 50 MP (f/1.8) con autofocus veloce PDAF e stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), una ultra-grandangolare sempre da 50 MP (f/2.0) con PDAF, un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 2,8X da 50 MP (f/2.6) con PDAF e OIS e un secondo teleobiettivo periscopico con zoom ottico 6x da 50 MP (f/4.3) di nuovo con PDAF e OIS. La fotocamera frontale è da 32 MP (f/2,4) con PDAF.

Al momento questo device non è disponibile nel nostro paese, ma in Cina ha un prezzo di partenza di 5.999 yuan che corrispondono a 766,34 euro.

5) Huawei Mate 60 Pro

Il quinto posto della classifica di dxomark è occupato dal Huawei Mate 60 Pro che ha totalizzato 156 Punti.

Questo modello ha un comparto fotografico che comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.4-f/4.0) con autofocus veloce PDAF e stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2,2) con PDAF e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3,5X da 48 MP (f/3.5) con PDAF e OIS. La fotocamera frontale è da 13 MP (f/2.4).

Anche il Huawei Mate 60 Pro non è disponibile nel nostro paese, in Cina ha un prezzo 6.999 yuan che, al tasso di cambio attuale, corrispondono a 894,08 euro.