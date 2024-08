Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Ecco quali sono i 5 migliori smartphone economici per fare belle foto durante le vacanze senza dover acquistare un costoso camera phone

Fonte foto: frantic00 / Shutterstock

Per fare belle foto durante le vacanze basta uno smartphone. Non è necessario, però, scegliere l’ultimo top di gamma per poter ottenere scatti di qualità. Anche con smartphone più economici, che rientrano nella fascia media del mercato, è possibile ottenere foto e video di qualità.

Di seguito vi proponiamo una Top 5 dei migliori smartphone economici per fare belle foto in vacanza.

L’elenco è stato stilato andando a considerare il giudizio di DxOMark, società francese specializzata nella valutazione del comparto fotografico dei telefoni, e del prezzo attuale dei dispositivi selezionati, con un tetto massimo di 400 euro (come vedremo, però, è possibile spendere molto meno per uno smartphone in grado di fare belle foto).

Vengono, inoltre, considerati solo smartphone arrivati sul mercato tra il 2023 e il 2024.

1) Google Pixel 7a

La prima posizione della Top 5 dei migliori smartphone su cui puntare per fare belle foto in vacanza senza spendere troppo è occupata dal Google Pixel 7a.

L’entry level della gamma Pixel 2023, dotato del SoC Google Tensor G2, è un vero e proprio piccolo cameraphone, con una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 Megapixel (f/1.9 e OIS) e sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel.

DxOMark ha premiato il Google Pixel 7a con un punteggio di 126. In questo momento, lo smartphone di Google è acquistabile con una spesa di 379 euro.

Jabra Elite 3 Active– Auricolari in-ear – Cancellazione attiva del rumore e modalità HearThrough

2) Honor 90

Tra gli smartphone selezionati c’è spazio anche per Honor 90, mid-range della casa cinese con il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition. Lo smartphone ha una tripla fotocamera con sensore principale da 200 Megapixel (f/1.9 e OIS), sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per le macro.

Il test di DxOMark ha assegnato al mid-range di Honor un punteggio complessivo di 122. In questo momento, Honor 90 è acquistabile su Amazon con un prezzo di circa 315 euro, puntando sulla variante dotata di 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage.

Honor 90 5GB 12/512 GB

3) Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Un altro modello da considerare è lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Lo smartphone è l’attuale punto di riferimento della gamma di Xiaomi per la fascia media e può sfruttare il SoC MediaTek Dimensity 7200 Ultra.

La scheda tecnica comprende anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 Megapixel (f/1.7 e OIS), sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per le macro

L’analisi di DxOMark per il mid-range di Xiaomi si è chiusa con un punteggio di 120. Lo smartphone è acquistabile con un prezzo di circa 315 euro con la variante 8/256 GB, risultando una delle migliori opzioni per gli utenti alla ricerca di uno smartphone economico che può garantire ottimi scatti.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G 8/256 GB

4) Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Tra i migliori mid-range per fare belle foto c’è lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Lo smartphone di Xiaomi è dotato dell’ottimo SoC MediaTek Dimensity 1080 e di una scheda tecnica di ottimo livello, con una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 200 Megapixel (f/1.7 e OIS), sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per le macro.

Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus ha ottenuto un punteggio di 113 nel test di DxOMark. Attualmente, lo smartphone è disponibile con un prezzo di circa 280 euro su Amazon, risultando uno degli smartphone più economici sul mercato per poter fare belle foto in vacanza.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G

5) Samsung Galaxy A55

In quinta posizione, tra gli smartphone economici con cui fare belle foto in vacanza, troviamo il Samsung Galaxy A55, vero e proprio punto di riferimento della fascia media e in grado di offrire ottime prestazioni generali grazie al chip Exynos 1480 a 4 nm.

Il mid-range di Samsung ha una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel (f/1.8 con OIS), un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e un sensore da 5 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel.

Il test di DxOMark per il mid-range si è chiuso con un punteggio di 108. Il Samsung Galaxy A55, con l’offerta giusta, può essere ora acquistato a circa 300 euro su Amazon.