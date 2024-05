Sennheiser HD 620S, le nuove cuffie per i veri audiofili

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Sennheiser ha annunciato ufficialmente l’arrivo di un nuovo paio di cuffie che si aggiungono ai modelli della serie HD 600, si tratta delle nuovissime Sennheiser HD 620S, un prodotto di fascia alta destinato ai veri audiofili.

Come sanno gli appassionati del genere, le cuffie aperte (che hanno un design che permette al suono di fuoriuscire dai padiglioni auricolari e di entrare dall’esterno) sono la soluzione preferita dagli utenti più esigenti, i puristi dell’audio che vogliono un ascolto senza compromessi. Tuttavia questo tipo di prodotto non offre lo stesso isolamento dai rumori esterni di una cuffia chiusa, che presenta un design che "sigilla" l’orecchio, isolandolo dai suoni esterni ed evitando potenziali distrazioni nell’ascolto anche in ambienti non particolarmente silenziosi.

Perciò, per venire incontro ai bisogni degli ascoltatori più esigenti, Sennheiser ha sviluppato queste cuffie che rappresentano la sintesi di questi due sistemi audio, garantendo un sound di altissimo livello (proprio di un sistema "aperto") con un ottimo isolamento dal rumore ambientale (proprio di un sistema "chiuso").

Sennheiser HD 620S: scheda tecnica

Le Sennheiser HD 620S sono cuffie Over-ear, con driver dinamico da 42 mm, diaframma da 38 mm e bobina in alluminio ultraleggero da 150 ohm, La risposta in frequenza è molto ampia e va dai 6 Hz fino ad arrivare ai 30 kHz.

Nonostante siano cuffie chiuse l’obiettivo dell’azienda produttrice è stato quello di replicare l’esperienza di ascolto propria dei dispositivi aperti, chiaramente più ricca di dettagli. Questo è possibile grazie al baffle angolato posizionato all’interno dei padiglioni, che lascia all’aria maggiore libertà di movimento, a garanzia di una resa sonora più naturale, con suoni estremamente brillanti.

Grazie al materiale utilizzato sui padiglioni, però, queste cuffie garantiscono anche ascolti senza distrazioni, con un buon isolamento dai rumori esterni.

Inoltre Sennheiser assicura anche un damping acustico minimo, con una riduzione delle vibrazioni indesiderate all’interno dei padiglioni auricolari, a garanzia di una migliore la qualità del suono, di minori distorsioni e minore affaticamento per l’orecchio.

Trattandosi di cuffie di fascia superiore, meritano una menzione a parte la qualità costruttiva e la vestibilità, con il telaio realizzato in acciaio rinforzato e imbottiture in morbida pelle artificiale su base poliuretanica, con la promessa di un grande comfort anche dopo diverse ore di utilizzo.

Infine, le cuffie Sennheiser HD 620S hanno un cavo rimovibile da 1,8 m con jack da 3,5 mm, incluso nella confezione anche un adattatore da 3,5 a 6,3 mm.

Sennheiser HD 620S: prezzo e disponibilità

Le nuove Sennheiser HD 620S possono già essere preordinate dal sito ufficiale dell’azienda produttrice al prezzo suggerito di 349 euro. Le cuffie sono già disponibili in preordine anche su Amazon, con il celebre e-che riporta come data d’uscita il prossimo 6 giugno.

