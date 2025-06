Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Le Sennheiser Accentum sono in offerta su Amazon: le cuffie true wireless sono in sconto del 44% e diventano oggi un vero e proprio best buy per tutti

È il momento giusto per acquistare un nuovo paio di cuffie true wireless: con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile puntare sulle Sennheiser Accentum, un prodotto di alta qualità che ora viene proposto a un prezzo molto interessante, grazie allo sconto del 44% disponibile oggi sullo store.

Sfruttando la nuova offerta Amazon, infatti, le Sennheiser Accentum sono disponibili con un prezzo scontato di 99 euro, con la versione nera. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per le cuffie TWS di Sennheiser che possono essere acquistate anche optando per il pagamento in 5 rate mensili senza interessi, dagli utenti Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti.

Grazie soprattutto a un comparto tecnico di alta qualità, le Sennheiser Accentum diventano oggi uno dei modelli best buy della categoria. Per chi è alla ricerca di auricolari Bluetooth di qualità, quindi, scegliere questo prodotto è la mossa giusta. Per sfruttare l’offerta basta premere sul banner qui di sotto.

Sennheiser Accentum

La scheda tecnica delle Sennheiser Accentum

Le Sennheiser Accentum sono delle ottime cuffie true wireless di tipo in-ear che possono rappresentare la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un paio di auricolari Bluetooth di alta qualità da comprare a un prezzo accessibile.

Le Accentum, in particolare, sono dotate della connettività Bluetooth 5.3 per connettersi facilmente con una vasta gamma di dispositivi, in modo stabile e con consumi ridotti. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare la cancellazione attiva del rumore ANC ibrida.

Si tratta di un sistema semplice ed efficace per eliminare il rumore di fondo e migliorare l’esperienza d’ascolto. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare la modalità Trasparenza, per continuare ad ascoltare i rumori esterni.

Le cuffie, inoltre, possono garantire un’autonomia eccellente. Con una sola carica della batteria integrata, infatti, le Sennheiser Accentum possono offrire fino a 8 ore di autonomia a cui si aggiungono ulteriori 20 ore andando a considerare anche la carica extra prevista dalla custodia, che può essere ricaricata anche in modalità wireless.

Sennheiser Accentum, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare le Sennheiser Accentum con un prezzo scontato di 99 euro e con anche la possibilità di effettuare il pagamento optando per la rateizzazione in 5 rate, senza costi aggiuntivi. L’offerta è accessibile tramite il banner riportato qui di sotto. Le cuffie sono vendute e spedite da Amazon e sono ora disponibili al nuovo prezzo minimo storico. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto e completare l’acquisto.