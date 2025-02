Sennheiser HD 505 ufficiali: hanno il cavo, per gli audiofili

Le nuove Sennheiser HD 505 sono cuffie cablate per audiofili e sono già disponibili in Italia: ecco prezzo e caratteristiche

Sennheiser ha annunciato il lancio di un nuovo paio di cuffie con cavo, per gli audiofili alla ricerca di un prodotto in grado di offrire un audio di qualità: debuttano questa settimana le nuove Sennheiser HD 505.

Il nuovo modello della gamma Sennheiser è già disponibile sul mercato italiano, con possibilità di acquisto su Amazon. Si tratta di una novità interessante che punta su un comparto tecnico di qualità, con un prezzo da modello premium ma comunque accessibile.

Sennheiser HD 505: caratteristiche

L’ultima novità della gamma Sennheiser punta ad offrire agli utenti più esigenti la possibilità di sfruttare cuffie con cavo in grado di offrire un audio di qualità. Le nuove HD 505 sono cuffie over-head, con cuscinetti in velluto sintetico e un archetto alleggerito rispetto ai modelli precedenti, per garantire il massimo comfort anche in caso di utilizzo prolungato.

Le Sennheiser HD 505 sono cuffie cablate e includono in dotazione un cavo di 1,8 metri e con un jack di 3,5 mm, per l’utilizzo in abbinamento a svariati dispositivi. In confezione c’è anche un adattatore da 3,5 a 6,35 mm oltre a una borsa per il trasporto delle cuffie.

Al lancio, è disponibile un’unica colorazione, che prevede la scocca nera con inserti in rame (Sennheiser la chiama "Copper Edition"). In futuro, però, potrebbe esserci spazio per ulteriori varianti, con nuove colorazioni e lo stesso comparto tecnico.

Tra le specifiche troviamo un trasduttore personalizzato da 120 ohm e una risposta in frequenza che si estende da 12 a 38.500 Hz. La distorsione armonica totale è inferiore allo 0,2% mentre il livello di pressione sonora (SPL) è pari a 107,9 dB (1 kHz / 1 Vrms).

Le cuffie hanno dimensioni pari a 237 x 191 x 96 mm, per un peso (senza considerare il cavo) di 237 grammi che rende le cuffie non troppo pesanti e, quindi, confortevoli da usare anche per molte ore di fila e in movimento.

Sennheiser HD 505: prezzo e disponibilità

Le nuove cuffie Sennheiser HD 505 sono già disponibili sul mercato, anche in Italia, con un prezzo di listino di 279,90 euro. L’ultima novità della gamma del brand va a posizionarsi, quindi, al di sotto dei modelli della serie HD600 (con la HD620S che costa 349,90 euro), risultando molto più accessibile rispetto ai prodotti di fascia alta come quelli della serie HD800, che superano abbondantemente i 1.000 euro di listino.

Gli utenti interessati all’acquisto hanno la possibilità di acquistare le Sennheiser HD 505 direttamente su Amazon, nella variante Copper Edition che viene venduta e spedita da Amazon.

